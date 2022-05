Firma Uber podpisała umowę z IT Taxi

W ramach umowy z IT Taxi, ponad 12 tys. taksówkarzy we Włoszech uzyska dostęp do platformy Uber. Dzięki temu aplikacja będzie dostępna w ponad 80 nowych miastach, między innymi w Rzymie, Mediolanie, Turynie i Bolonii.

Partnerstwo, którego start zaplanowano na czerwiec, jest następstwem podobnym umów zawartych przez Ubera w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Turcji, Korei Południowej, Hongkongu, a także w Nowym Jorku i San Francisco.

Twórca służącej do zamawiania transportu aplikacji mobilnej planuje, aby do 2025 roku wszystkie taksówki miały dostęp do sieci Uber.

– To dla nas niezwykle ważna umowa podpisana na jednym z najważniejszych rynków na świecie. Jesteśmy przekonaniu, że połączenie naszej aplikacji z taksówkami jest dla klientów gwarantem nowej jakości – powiedział dyrektor generalny Ubera, Dara Khosrowshahi.