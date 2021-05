Firma z Salamanki produkuje żywność przyszłości

Hiszpańska firma biotechnologiczna Tebrio produkuje żywność przyszłości: larwy mącznika młynarka. To pierwsze jadalne owady zatwierdzone na początku tego roku przez UE.

Produkcja firmy Tebrio, uhonorowanej certyfikatem innowacyjności nadanym przez ministerstwo nauki i innowacji Hiszpanii, wpisuje się w dokument „Hiszpania 2050”. W opracowanym przez 100 ekspertów i przedstawionym tydzień temu przez rząd Pedro Sancheza dokumencie wzywa się m.in. do ograniczenia konsumpcji mięsa, wskazując, że jego wytwarzanie jest odpowiedzialne za 80 proc. emisji sektora żywnościowego. Przyczynia się to do postępujących zmian klimatycznych, a wzrastający popyt na mięso i nadmierna eksploatacja dzikich zwierząt zwiększa prawdopodobieństwo pandemii.

Mącznik młynarek (tenebrio molitor) to chrząszcz z rodziny czarnuchowatych, który występuje zazwyczaj w produktach żywnościowych, np. w niehigienicznie utrzymywanych magazynach zboża i mąki. Dorosły owad osiąga rozmiar do 20 mm, zaś jego larwa do 30 mm. Do tej pory był hodowany na potrzeby terrarystyki (żywią się nim m.in. jaszczurki) i jako przynęta wędkarska. Na początku tego roku Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wpisał jego larwy do katalogu nowej żywności, rekomendowanej do konsumpcji jako „zrównoważone źródło pożywienia o niskiej emisji dwutlenku węgla”.

Adobe Stock

— Zaczęliśmy zakrojony na szeroką skalę projekt produkcji larw mącznika ze względu na troskę o ochronę środowiska i zmiany klimatyczne. Oceany są na granicy możliwości eksploatacyjnych, globalne ocieplenie zmniejsza zdolności reprodukcyjne ryb, a produkcja białka opartego na konwencjonalnych hodowlach także osiągnęła granicę ze względu na potrzebną do upraw powierzchnię gruntów ornych. Niektórzy wybierają weganizm, aby wnieść ziarenko piasku dla ochrony naszej planety, jednak proteiny roślinne nie pokrywają globalnych potrzeb energetycznych ludności, a oprócz tego mogą doprowadzić do deficytu ważnych dla naszego wszystkożernego gatunku aminokwasów. To dlatego owady staną się podstawowym źródłem protein w przyszłości. Reprodukują się szybko, są łatwe i wydajne w hodowli, wymagają niewielu zasobów naturalnych i mają wysoka wartość odżywczą — powiedziała PAP Adriana Casillas, dyrektor generalna Tebrio, dodając, że firma dopiero rozpoczęła działalność, a popyt już jest taki, że zamierza stawiać fabryki na całym świecie.

Adobe Stock

Czy to oznacza, że wkrótce będziemy jeść robaki? Tak, prawdopodobnie najpierw w formie ułatwiającej handel — suszone w całości lub zmielone na mąkę. Europejczycy niechętnie konsumują owady, dlatego będzie się je wprowadzać do innych produktów: hamburgerów, makaronów czy ciastek.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) istnieje jednak ryzyko związane z konsumowaniem owadów przez ludzi. Produkty na bazie insektów mogą powodować alergie, głównie wśród osób uczulonych na skorupiaki. Patogenne mikroby występujące na owadach uważane są wprawdzie za nieszkodliwe dla człowieka, jednak nie można wykluczyć przenoszenia przez nie szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów, zwłaszcza w warunkach braku higieny — jest to ryzyko wymagające jeszcze badań. Ryzykiem są także różne gatunki grzybów znajdujące się na zewnątrz lub wewnątrz owadów. Ponadto owady hodowane na odpadach roślinnych mogą być zagrożone mykotoksynami, produktami ochronnymi upraw, toksycznymi metalami i dioksynami.