Kryzys gospodarczy dotknie nasz kraj w ciągu najbliższych pięciu lat — uważają przedsiębiorcy.

Intrum, firma zarządzająca wierzytelnościami, zapytała przedsiębiorców o to, czy w naszym kraju nadejdzie kryzys gospodarczy. Co prawda tylko 3 proc. badanych uważa, że już mamy do czynienia z recesją, ale zdecydowanie więcej, bo 17 proc. jest przekonanych, że spowolnienie gospodarcze nadejdzie w ciągu dwóch lat. Co piąty przedsiębiorca uważa, że nastąpi to w ciągu pięciu następnych lat.