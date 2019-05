Firmy korzystają z ustawy sukcesyjnej

Prawo umożliwiające kontynuację jednoosobowej firmy po śmierci właściciela zdało egzamin. Lada chwila zostanie rozszerzone o spółki.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) podsumowało pół roku obowiązywania ustawy dotyczącej sukcesji jednoosobowych działalności gospodarczych. Okazuje się, że przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpisali w tym czasie blisko 7 tys. zarządców sukcesyjnych, z czego w 365 przypadkach sprawowany jest zarząd sukcesyjny.

— Można powiedzieć, że w ciągu niespełna sześciu miesięcy funkcjonowania Rejestru Zarządców Sukcesyjnych ponad trzysta przedsiębiorstw uniknęło poważnych kłopotów lub wręcz likwidacji z powodu śmierci właściciela i nieuregulowanej sytuacji prawnej. Mam nadzieję, że instytucja zarządu sukcesyjnego z biegiem czasu będzie zyskiwała coraz większą popularność, co przełoży się na zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw osób fizycznych po ich śmierci — zaznacza Krzysztof Czaplicki, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Prawo sukcesyjne weszło w życie pod koniec listopada. Wcześniej, w sytuacji gdy umierał właściciel firmy wpisanej do CEIDG, jego spadkobiercy nie mogli płynnie kontynuować biznesu, bo wygasały liczne uprawnienia, np. do korzystania z NIP-u czy zezwoleń oraz koncesji. Zgodnie z nowym prawem firma w takiej sytuacji może zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych. Można też wykonywać koncesje czy zezwolenia uzyskane przez przedsiębiorcę oraz zawarte przez niego kontrakty handlowe. Ponadto ustawa wprowadziła możliwość powołania tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po śmierci właściciela. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia i uzyskania na piśmie zgody zarządcy na pełnienie funkcji. Następnie należy złożyć wniosek o wpis zarządcy do CEIDG. Można to zrobić online lub w urzędzie gminy. Taka zmiana jest bezpłatna. Ustawa jest skierowana do jednoosobowych działalności, jednak MPiT pracuje już nad objęciem tymi przepisami innych firm.

— Obecnie obowiązujące rozwiązania wymagają uzupełnienia, które uwzględni inne formy prowadzenia biznesu. Właśnie dlatego myślimy o ułatwieniu sukcesji w spółkach handlowych. Przewiduje to część rozwiązań składających się na Pakiet Przyjazne Prawo, który jest już po konsultacjach. Propozycje zmian, podobnie jak było to w przypadku sukcesji działalności jednoosobowej, są odpowiedzią na zgłaszane do nas postulaty w zakresie barier w sukcesji przedsiębiorstw — tłumaczy Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

Ponadto MPiT pracuje m.in. nad rozwiązaniem problemów korzystania z majątku zmarłego małżonka przedsiębiorcy, rozliczenia zachowku, kiedy spadek obejmuje firmę, oraz przenoszenia decyzji administracyjnych na następcę prawnego przedsiębiorcy–osoby fizycznej w przypadku sukcesji dokonywanej za życia.