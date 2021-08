FOMC: cele mogą być osiągnięte w tym roku

Uczestnicy lipcowego posiedzenia FOMC uznali, że cel inflacyjny został osiągnięty, ale wciąż jest potrzebny postęp w realizacji celu zatrudnienia, wynika z opublikowanych w środę zapisków.

- Większość uczestników uznała, że wymaganie Komitetu dotyczące „znaczącego dalszego postępu” w kierunku celu maksymalnego zatrudnienia nie zostało osiągnięte – napisano w „minutes”. – Jednocześnie większość uczestników zauważyła, że zostało osiągnięte wymaganie w odniesieniu do celu stabilności cen – wskazano.

Zapiski ujawniły także, że większość uczestników posiedzenia oczekiwała dalszego progresu gospodarki w kierunku celów oraz że „wymagania mogą być osiągnięte w tym roku”.

Wśród uczestników nie było zgody co do tego jak długo Fed powinien czekać z redukowaniem zakupów obligacji. „Kilku uczestników” uważało, że polityka monetarna nadal powinna wspierać likwidację szkód na rynku pracy powstałych w czasie pandemii. „Paru” uznało, że Fed ma już niewiele do zrobienia, a „kilku” wskazało, że sytuacja na rynku pracy przed pandemią „może nie być właściwym punktem odniesienia” biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w gospodarce.

Uczestnicy lipcowego posiedzenia FOMC w wydanym po nim komunikacie podkreślili, że gospodarka wykonała postęp w kierunku celów trwałej inflacji wynoszącej 2 proc. i maksymalnego zatrudnienia. Nie doszło jednak do „znaczącego” postępu, którego oczekiwano. Podczas konferencji po posiedzeniu szef Fed mówił, że „rynek pracy ma jeszcze długą drogę przed sobą”.