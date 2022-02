Francja może wyczerpać zapasy gazu do końca zimy

Szef głównego operatora sieci przesyłowej gazu we Francji ostrzegł, że zapasy gazu mogą zostać wyczerpane do końca zimy, co może być niebezpieczne w przypadku ataku mrozu, informuje Bloomberg.

- Prawdopodobnie będziemy blisko zera na koniec marca i musimy być czujni w tej sprawie – powiedział Thierry Trouve, szef GRTgaz.