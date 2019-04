FT: Arabia Saudyjska otworzy rynek obligacji dla detalistów

Władze Arabii Saudyjskiej zdecydowały, że inwestorzy indywidualni będą mogli kupować jej obligacje. Ma to pomóc rozwijać kulturę oszczędności, donosi The Financial Times.

Władze zapowiedziały, że tzw. islamskie obligacje będą oferowane w nominale 1 tys. riali saudyjskich, a nie jak dotąd 1 mln riali. Minister finansów Mohammed al-Jadaan powiedział, że celem jest ułatwienia kupna inwestorom indywidualnym i funduszom inwestycyjnym. The Financial Times zwraca uwagę, że władze królestwa zaciągają większe długi w celu sfinansowania deficytu budżetowego i wsparcia programu reform realizowanego przez księcia koronnego Mohammeda bin Salmana. Dziennik przypomina, że relacja długu do PKB Arabii Saudyjskiej wzrosła z 1,4 proc. w 2014 roku do...