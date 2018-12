Fundusz Sorosów ukarany za „gołą” krótką sprzedaż

Działająca w Hongkongu komórka Soros Fund Management dostała reprymendę i została ukarana przez regulatora grzywną 1,5 mln HKD.

Kara dotyczy wydarzeń z 2015 roku. Wówczas chińska spółka motoryzacyjna Great Wall Motor Co. ogłosiła emisję akcji premiowych dla akcjonariuszy. SFM HK Management, chińska komórka Soros Fund Management, dostała wiadomość, że z racji posiadania 808 tys. akcji Great Wall Motor przysługuje jej dodatkowych 1,6 mln. Zapisano je jednak w systemie transakcyjnym bez odróżnienia od posiadanych. Spowodowało to iż widniało w nim 2,4 mln akcji Great Wall Motor dostępnych do handlu kiedy w rzeczywistości dotyczyło to tylko jednej trzeciej. Zarządzający portfelem złożyli zlecenie sprzedaży 2,4 mln akcji i okazało się, że brakuje im 1,6 mln papierów. Regulator nie znalazł dowodów złych intencji działania i dlatego kara była umiarkowana.