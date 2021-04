Gąska, Huzar i Saint-Gobain HPM inwestują

Krakowski Park Technologiczny wydał decyzje o wsparciu trzem kolejnym firmom, które wydadzą ponad 60 mln zł.

11 firm dostało w tym roku zgodę KPT, spółki zarządzającej krakowską specjalną strefą ekonomiczną, na zwolnienia podatkowe w związku z inwestycjami za 296 mln zł, w wyniku których powstanie 273 miejsc pracy. Trzy najnowsze decyzje otrzymały właśnie: Saint-Gobain HPM, producent m.in. welonu, mat i nici szklanych, Huzar, dostawca miodu, oraz J.A. Gąska, który wytwarza części do maszyn rolniczych.

Największy projekt planuje Saint-Gobain HPM. Firma, która dostarcza wyroby do izolacji akustycznej, pokrycia ścian zewnętrznych, siatek przeciwko insektom, pokryć dekoracyjnych itp., wyda 38,25 mln zł na linię technologiczną do produkcji welonu powlekanego pastą mineralną i zwiększy moce pozostałych linii w zakładzie w Gorlicach.

Drugą co do wielkości inwestycję planuje J.A. Gąska: 16,03 mln zł, które przeznaczy na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Gostkowicach działającego do 1989 r. 6,87 mln zł wyda Huzar, producent miodu z Nowego Sączu. To firma rodzinna, która działa od ponad 20 lat. Inwestycja będzie polegać na usprawnieniu linii produkcyjnej dzięki układowi odgazowywacza i standaryzatora miodu.

Jeśli Krakowski Park Technologiczny, którym kieruje Wojciech Przybylski, utrzyma tempo wydawania decyzji, co najmniej powtórzy ubiegłoroczny wynik. Paweł Ulatowski

Jeśli zarząd KPT będzie mieć równie owocne kolejne miesiące, jest szansa na powtórzenie lub nawet pobicie dobrego wyniku z zeszłego roku, kiedy spółka wydala 30 decyzji o wsparciu (4. miejsce wśród 14 specjalnych stref ekonomicznych), w których firmy zadeklarowały niemal 1,1 mld zł nakładów (7. miejsce) i 541 miejsc pracy (5.).