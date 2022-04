Gdańsk wyprzedził dwa rosyjskie porty

Polski hub wskoczył na drugie miejsce w rankingu bałtyckich portów w regionie, wyprzedzając Primorsk i Petersburg.

W pierwszym kwartale tego roku w Porcie Gdańsk przeładowano 14,8 mln ton towarów – co stanowi wzrost o 11,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Najliczniejszą grupą ładunkową jest drobnica – ok. 6 mln ton (wzrost o 2 proc. r/r). Na drugim miejscu są paliwa płynne, które zanotowały wzrost o 25,7 proc. osiągając wynik 5,7 mln t. Na plusie jest też węgiel, którego przeładowano ponad 1,6 mln t. Rekordowy wzrost port osiągnął w segmencie drewna - przeładowano go aż o 3535 proc. więcej niż w I kwartale ubiegłego roku. Wzrost o 9 proc. zanotowały też przeładunki kontenerów. W tym segmencie gdański port jest na pierwszym miejscu w regionie, wyprzedzając Petersburg i Gdynię. Dzięki zwiększeniu przeładunków ogółem, gdański hub wskoczył natomiast na drugie miejsce na podium, wyprzedzając rosyjskie porty w Primorsku i Petersburgu. Liderem jest Ust-Ługa.