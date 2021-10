General Electric podwyższa prognozy zysków

Amerykański konglomerat General Electric (GE) podniósł we wtorek całoroczne prognozy zysków. To zasługa ożywienia w jednym z sektorów jego działalności, produkcji silników odrzutowych, pisze Reuters.

Firma z siedzibą w Bostonie spodziewa się skorygowanego rocznego zysku na akcję w wysokości od 1,80 do 2,10 USD. Pierwotnie oczekiwano, że znajdzie się on w przedziale od 1,20 do 2,00 USD na akcję.

Skorygowany zysk za trzeci kwartał wyniósł 0,57 USD na akcję. Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się, że będzie to 0,47 USD na akcję.

GE spodziewa się wzrostu przychodów, wzrostu marży i wyższych wolnych przepływów pieniężnych w przyszłym roku. Prognoza dotycząca tego ostatniego wskaźnika za 2021 roku została jednak zawężona z 3,5-5,0 mld USD do 3,75-4,75 mld USD.

General Electric, podobnie jak inni producenci, zmaga się z kryzysem siły roboczej i niedoborami surowców. Firma oczekuje, że ograniczenia podaży utrzymają się w tym i przyszłym roku, a presja inflacyjna nasili się. Te czynniki mogą wpłynąć negatywnie na inwestycje związane z energią wiatrową ze względu na rosnące koszty transportu i materiałów.