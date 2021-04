Globalny rynek akcji rekordowo wysoko

Na światowych rynkach akcji przeważał w środę rano popyt dzięki spadkowi rentowności obligacji po danych o inflacji w USA, donosi Reuters.

Indeks MSCI, odzwierciedlający stan globalnego rynku akcji rośnie o 0,2 proc.

Inflacja cen detalicznych nie wzrosła w USA w marcu tak mocno, aby zmienić dotychczasową politykę Fed. To spowodowało spadki rentowności obligacji i wzrosty cen akcji.

- Rynek zdecydowanie szykował się na wyższy odczyt CPI – napisali stratedzy Westpac.

Zwrócili uwagę, że kluczowe znaczenie będzie miało obecnie to, czy rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich USA spadnie poniżej 1,6 proc.

-To ważny poziom techniczny, które przełamanie mogłoby zapowiadać szybkie zejście do ok. 1,5 proc. – twierdzą analitycy Westpac.

W środę rano rentowność „dziesięciolatek” USA wynosi 1,629 proc. i minimalnie rośnie.

Indeks MSCI azjatyckich rynków akcji, z wyłączeniem Japonii, rośnie o 0,2 proc. Przed otwarciem handlu w Europie kontrakt na Euro Stoxx 50 idzie w górę o 0,2 proc., kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji zmieniają się minimalnie, o mniej niż 0,1 proc.