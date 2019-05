Gminy hurtowo wpisują dłużników do rejestrów

Samorządy hurtowo wpisują osoby zalegające im z różnymi opłatami do rejestrów dłużników, pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Według DGP, sposób jest skuteczny, zobowiązania reguluje 60-70 proc. dłużników.

Gazeta cytuje dane z BIG InfoMonitora. Łączna zaległości przekazana do spółki przez samorządy wynosiła na koniec marca 2019 r. prawie 12,7 mld zł i należała do 428 tys. zł. Najliczniejszą grupę stanowią dłużnicy alimentacyjni - 304 tys. osób, zalegających z 11,8 mld zł.



Jak pisze DGP, firmy prowadzące rejestry dłużników, przed umieszczeniem w nich osób wskazywanych przez samorządy wysyłają wezwania do zapłaty i w dwóch trzecich przypadków to wystarcza do spłacenia zobowiązania. Jednak na niektórych wezwania nie robią wrażenia i wtedy trafiają oni do rejestru. DGP przytacza dane z Bydgoszczy, z których wynika, że po zgłoszeniu do rejestru, skuteczność windykacji należności wobec samorządu wzrasta do 74 proc.