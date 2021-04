Goldman Sachs: Kongres przyjmie program wydatków wartości 3,3 bln USD

Analitycy Goldman Sachs są przekonani, że później w tym roku Kongres USA uchwali 3,3 bln USD wydatków w ramach zgłoszonych przez prezydenta Joe Bidena programów „American Jobs Plan” oraz „American Families Plan”.

W poniedziałek prezydent USA ma spotkać się z grupą członków Kongresu z obu partii w celu przedyskutowania programu wydatków na infrastrukturę i tworzenie miejsc pracy, którego wartość to 2,25 bln USD. W najbliższych tygodniach ma ogłosić kolejne propozycje dotyczące wsparcia socjalnego.

- Oczekujemy, że Kongres przegłosuje większość wydatków później w tym roku, w tym niemal wszystkie wydatki na „twardą” infrastrukturę proponowane przez prezydenta Bidena, jak i większość wydatków na badania, produkcję i „zielone” inicjatywy – głosi raport Goldman Sachs. – Spodziewamy się, że Kongres zatwierdzi świadczenia socjalne proponowane przez Biały Dom, ale w ograniczonej postaci – dodali.

Co do postulowanej przez Bidena zmian podatkowych, Goldman Sachs oczekuje, że w przypadku podatku dochodowego dla firm wzrośnie on z 21 proc. do ok. 25 proc., a nie zapowiadanych 28 proc.

- Indywidualne stawki podatkowe prawdopodobnie wzrosną, ale oczekujemy, że nie będzie niemal podwojenia podatku od zysków kapitałowych jak proponuje Biały Dom – pisze Goldman Sachs.

Choć ścieżka legislacyjna będzie znana w przyszłym miesiącu, to obecnie bank oczekuje iż Kongres połączy wszystkie propozycje w jedną, dużą ustawę, która zostanie przegłosowana w trzecim kwartale.