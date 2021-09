Peter Oppenheimer, strateg globalnego rynku akcji z Goldman Sachs Group uważa, że inwestorzy powinni wykorzystać ewentualną 10 proc. korektę jako okazję do kupowania akcji.

- Uważam, że to prawdopodobnie dobry moment na powrót – powiedział Oppenheimer odnosząc się do możliwości korekty. – Generalnie jesteśmy wciąż we względnie wczesnym etapie tego cyklu ekonomicznego kiedy stopy są niskie a wzrost zysków jest rozsądny – dodał.