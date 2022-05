Guindos: EBC musi ostrożnie odchodzić od wsparcia

Piastujący stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego Guindos przyznał, że instytucja oczekuje utrzymania się przez „dłużej nieokreślony czas” wysokiej inflacji, co powinno skłaniać do podjęcia zdecydowanych decyzji. Niemniej jednak, stan i kondycja gospodarki i sytuacja geopolityczna nakazują ostrożne podejście, by zbytnie nie zaszkodzić kruchemu ożywieniu.

Średnioterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają zakotwiczone, blisko naszego celu 2 proc. Musimy działać stopniowo i ostrożnie, gdy normalizujemy naszą politykę monetarną – powiedział oficjel.

Guindos opowiada się za zamknięcie programu skupu aktywów na początku przyszłego kwartału i dopiero po tym, za podwyżką stóp.