H&M chce podwoić sprzedaż do 2030 roku

Zysk przed opodatkowaniem w okresie wrzesień-listopad (czwarty kwartał fiskalny H&M) wzrósł o 64 proc. w stosunku do roku poprzedniego do 640 mln USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv prognozowali, że wyniesie on 570 mln USD.

– Zakończyliśmy rok bardzo dobrze, ze sprzedażą na tym samym poziomie, co przed pandemią i z rentownością lepszą niż w ostatnich latach – powiedziała prezes, Helena Helmersson. Dodała również, że teraz grupa będzie mogła ,,ponownie w pełni skupić się na rozwoju’’.

H&M poinformował, że obecnie jego celem jest podwojenie sprzedaży do 2030 roku w porównaniu z jej poziomem z 2021 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu o połowę śladu węglowego, a także osiągnięciu marży operacyjnej powyżej 10 proc. do 2024 roku.

W 2021 roku z tytułu sprzedaży do portfela grupy trafiło 21 mld USD, a marża operacyjna była na poziomie 7,7 proc. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,51 mld USD.