Habeck: rosyjska gospodarka załamuje się

- Rosyjska gospodarka załamuje się – powiedział Habeck w parlamencie.

Podkreślił, że Niemcy odegrały w tym rolę zmniejszając w marcu eksport do Rosji o 60 proc., a w kwietniu prawdopodobnie jeszcze mocniej. Habeck wskazał, że w wyniku sankcji Rosja straciła dostęp do części kluczowych dla prowadzenia przez nią wojny. Jako przykład podał części do samolotów, które z tego powodu „wkrótce będą uziemione”.

Niemiecki minister gospodarki przyznał, że „ Putin wciąż dostaje pieniądze”, ale przekonywał, że „czas pracuje przeciwko Rosji”, pisze Reuters.