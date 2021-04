HSBC zakazało klientom kupna akcji MicroStrategy

HSBC wprowadziło zakaz dla użytkowników swojej internetowej platformy transakcyjnej, bo uważa akcje MicroStrategy za produkt powiązany z wirtualną walutą, donosi Reuters powołując się na wiadomość przesłaną klientom przez bank.

HSBC InvestDirect poinformował klientów, że nie będzie obsługiwał zakupu lub nowych transferów produktów związanych z notowaniami wirtualnych walut. Tymczasem MicroStrategy to spółka, która od ubiegłego roku aktywnie inwestuje w bitcoina. W ubiegłym tygodniu informowała, że ma już 91579 bitcoinów wartych ok. 5,5 mld USD, co stanowi ok. 80 proc. kapitalizacji spółki zajmującej się wcześniej tworzeniem oprogramowania.