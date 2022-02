Husqvarna odnotowała 57-proc. wzrost zysku

Całoroczny zysk operacyjny największego na świecie producenta elektronarzędzi ogrodniczych, takich jak przycinarki i kosiarki do trawy, wzrósł rok do roku o 57 proc. do 624 mln USD. Przewyższył on szacunki analityków ankietowanych przez Refinitiv, którzy przewidywali, że wyniesie on 611 mln USD.

– Trend pozostawania w domu wzmocnił naszą pozycję rynkową. Szczególnie widoczne jest to w działach z produktami zasilanymi bateriami oraz narzędziami ręcznymi – powiedział dyrektor generalny, Henric Andersson.