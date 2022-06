I Szwajcaria nieoczekiwanie podnosi stopy procentowe

Na konferencji prasowej po posiedzeniu usłyszeliśmy, że potrójne podwyżki nie będą normą, choć na kolejnym posiedzeniu możliwy do przeprowadzenia ruch może być zarówno 50 jak i 75-punktowy. O wyższej podwyżce stóp w czerwcu zadecydowała konieczność silniejszego zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, które są mocno skorelowane z bieżącymi odczytami. Z mediany prognoz przestawionych przez poszczególnych członków Komitetu wynika, że do końca roku Fed podniesie jeszcze stopy procentowe o 175 punktów bazowych, a przedział wahań stopy funduszy federalnych znajdzie się w restrykcyjnym przedziale powyżej 3%.

Rynek tylko w pierwszym momencie jastrzębio odebrał wynik posiedzenia, a zaraz po rozpoczęciu konferencji prasowej po posiedzeniu zaczął już odrabiać straty. Wczorajsza sesja na Wall Street finalnie przyniosła 2.5% wzrosty technologicznego Nasdaqa i 1.5% w przypadku S&P 500. Eurodolar tymczasem pozostaje cały czas blisko wieloletnich minimów w okolicach 1.04. Dziś jednak indeksy zdecydowanie osuwają się na południe, a skala spadków sięga 2%. Choć Powell przyznał, że powstrzymanie najwyższej od lat inflacji może spowodować wpędzenie gospodarki w recesję, to nie widać jeszcze sygnałów szerszego spowolnienia koniunktury, a sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra.

Dziś rano SNB zaskoczył wszystkich podwyżką stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Choć jasne było, że szwajcarscy bankierzy centralni nie będą mogli zwlekać długo po tym jak EBC rozpocznie cykl podwyżek stóp w lipcu, to jednak nikt nie spodziewał się, że ich ubiegną. To spowodowało silną aprecjację franka, a kurs EURCHFa tąpnął w kierunku 1.01. W komunikacie możemy przeczytać, że w przyszłości mogą być wymagane kolejne podwyżki, a banki centralne na całym świecie walczą z inflacją. Inflacja powoli dotarła i do Szwajcarii, gdzie w tym roku spodziewa się, że wyniesie 2.8%. Poprzednie prognozy z marca zakładały 2.1%.

Uwaga rynków teraz przekłada się na Bank Anglii, który ogłosi decyzję o godzinie 13:00. Mediana prognoz zakłada wzrost stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Pytanie ile głosów będzie też za silniejszą podwyżką stóp.