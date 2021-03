Ifo obniża prognozę wzrostu gospodarki Niemiec

Przedłużająca się walka z pandemią skłoniła ekonomistów z Ifo do obniżenia prognozy tegorocznego wzrostu gospodarczego Niemiec, donosi Reuters.

Niemcy ogłosiły niedawno przedłużenie restrykcji mających hamować rozprzestrzenianie się COVID-19 do 18 kwietnia. Do tego wprowadziły ścisły lockdown w okresie świąt. To wszystko negatywnie wpłynie na tempo poprawy sytuacji gospodarczej. Uważają tak ekonomiści instytutu Ifo. Dlatego zdecydowali się obniżyć prognozę tegorocznego tempa wzrostu gospodarczego Niemiec z 4,2 proc. do 3,7 proc. Podwyższyli jednocześnie prognozę wzrostu w 2022 roku z 2,5 proc. do 3,2 proc.