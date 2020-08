Ikony walki o prawa obywatelskie w USA

Setną rocznicę uchwalenia 19. poprawki do konstytucji przyznającej prawa wyborcze kobietom w Stanach Zjednoczonych dziennik „USA Today” uczcił publikacją „Women of the Century USA Today 100” — listą kobiecych ikon świata rozrywki, polityki, praw obywatelskich, sportu, sztuki, nauki i biznesu, które wywarły największy wpływ na społeczeństwo amerykańskie w ubiegłym wieku.

Finalna lista nominowanych kobiet została wyłoniona w drodze debaty z udziałem ekspertów ze wszystkich stanów. Wśród uhonorowanych znalazła się Mary Kay Ash, legendarna przedsiębiorczyni i filantropka, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit. W 1963 r., po wielu sukcesach w roli sprzedawcy, Mary Kay Ash założyła firmę Mary Kay Cosmetics (obecnie Mary Kay Inc.). Gdy po raz kolejny należący się jej awans otrzymał jeden z jej kolegów, postanowiła wykorzystać swoją wiedzę, by budować własną firmę tworzoną przez kobiety i dla kobiet. 57 lat później produkty Mary Kay są obecne w 40 krajach. Przed śmiercią w 2001 r. Mary Kay założyła Fundację Charytatywną Mary Kay Ash, która zebrała ponad 90 mln USD dla ofiar przemocy domowej i na badania nad nowotworami.