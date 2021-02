Wtorkowa sesja na chińskich rynkach akcji zakończyła się rekordową wartością indeksu CSI300, donosi Reuters.

CSI300, indeks chińskich blue chipów notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen, rósł na zamknięciu o 2,2 proc. i miał wartość 5686 pkt., największą od 15 stycznia 2008 roku. Mocno drożały akcje spółek dostarczających dobra codziennego użytku (2,9 proc.) oraz spółek z branży ochrony zdrowia (2,1 proc.).

Wśród faworytów inwestorów wskazywane były także spółki zajmujące się metalami ziem rzadkich, które mają skorzystać na poprawie sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie dzięki szczepieniom i działaniom stymulacyjnym rządów.

Indeks giełdy w Szanghaju wzrósł we wtorek o 2,01 proc. To jego największa jednodniowa zwyżka od prawie miesiąca. Indeks branży metali ziem rzadkich wzrósł o 5 proc., a indeks branży surowcowej o 4,5 proc. Indeks giełdy w Shenzhen rósł we wtorek o 2,44 proc.