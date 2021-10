Produkcja w strefie euro rozwijała się we wrześniu w wolniejszym tempie niż miesiąc wcześniej, ponieważ producenci zgłaszają rosnące problemy związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw - podał w piątek IHS Markit

Indeks PMI dla przemysłu spadł miesiąc do miesiąca z 61,4 do 58,6. To największy jednorazowy spadek od kwietnia 2020 roku. We wstępnych szacunkach spodziewano odczytu na poziomie 58,7.