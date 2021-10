Indeksy na Wall Street ponownie rosną

Wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy zakończyły piątkową sesję na plusie. Motorem wzrostów były przede wszystkim wyniki Goldman Sachs, które okazały się znacznie lepsze od prognoz, a także nieoczekiwany wzrost wrześniowej sprzedaży detalicznej.

Dow Jones wzrósł o 1,09 proc. do 35,294.76 pkt, S&P 500 o 0,75 proc. do 4,471.37 pkt, a Nasdaq Composite o 0,50 proc. do 14,897.34 pkt.

Sesję na plusie zakończyło 8 z 11 sektorów S&P 500. Najmocniej zwyżkowały usługi konsumenckie (+1,69 proc.) i finanse (+1,59 proc.), a najmocniej zniżkowały podstawowe produkty konsumpcyjne (-0,32 proc.).

Zdrożały udziały 24 z 30 spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones. Liderem wzrostów był Goldman Sachs (+3,80 proc.), zaś liderem spadków właściciel sieci aptek, Walgreens Boots Alliance (-3,64 proc.).

Akcje Goldman Sachs zdrożały po publikacji kwartalnych wyników. Zysk banku wzrósł o 66 proc. na fali licznych fuzji i przejęć, w których pośredniczył. Zwyżkowały także akcje innych czołowych amerykańskich pożyczkodawców - Bank of America (+2,88 proc.), Citigroup (+2,10 proc.), JPMorgan (+1,92 proc.) i Wells Fargo (+6,78 proc.).

Kurs bitcoina po raz pierwszy od pół roku oscylował w piątek wokół 60 tys. USD. Sprawiło to, że dobre wyniki osiągnęły spółki związane z kryptowalutami i technologią blockchain, w tym Coinbase (+7,93 proc.), MicroStrategy (+3,58 proc.), Riot Blockchain (+6,62 proc.) i Marathon Digital (+12,16 proc.).

Raport Departamentu Handlu pokazał wzrost sprzedaży detalicznej o 0,7 proc. we wrześniu, co umocniło wiarę inwestorów w siłę i stabilność ożywienia gospodarczego. Analitycy spodziewali się spadku o 0,2 proc.

Sesję do udanych może zaliczyć większość technologicznych blue chipów. Zwyżkowały m.in. Adobe (+0,42 proc.), Amazon (+3,31 proc.), Apple (+0,75 proc.), Google (+0,19 proc.), IBM (+0,85 proc.), Intel (+1,04 proc.), Microsoft (+0,48 proc.) i Tesla (+3,02 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się Facebook (-1,15 proc.), Netflix (-0,87 proc.) oraz Twitter (-0,63 proc.).

Jednym z największych przegranych sesji okazała się spółka Virgin Galactic. Po ogłoszeniu decyzji o odsunięciu w czasie rozpoczęcia realizacji komercyjnych lotów kosmicznych akcje spadły o 16,83 proc.

Ropa WTI zdrożała o 0,97 USD do 82,28 USD za baryłkę, zaś ropa Brent o 0,86 USD do 84,86 USD za baryłkę. Złoto staniało o 29,60 USD do 1768,30 USD za uncję, jednak udało mu się utrzymać tygodniowy wzrost na poziomie 0,6 proc. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o sześć punktów bazowych do 1,57 proc.