Zysk Goldman Sachs wzrósł w III kw. o 66 proc.

Goldman Sachs poinformował w piątek, że w trzecim kwartale jego zysk wzrósł rok do roku o 66 proc. To zasługa rekordowej liczby fuzji i przejęć, w których pośredniczył amerykański bank inwestycyjny, pisze Reuters.

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy wzrósł z 3,23 do 5,28 mld USD rok do roku, czyli 14,93 USD na akcję. Analitycy spodziewali się, że będzie to 10,11 USD na akcję. Całkowite przychody wzrosły w trzecim kwartale roku o 26 proc. do 13,61 mld USD.

Goldman Sachs odnotował wzrost opłat za doradztwo, ponieważ duże firmy rozpoczęły serię fuzji i przejęć. Całkowite przychody z tego sektora działalności wzrosły o 225 proc. do 1,65 mld USD, podczas gdy przychody z usług ubezpieczeniowych wzrosły o 33 proc. do 1,90 mld USD.

Bank inwestycyjny Goldman Sachs miał drugi najlepszy kwartał w historii. Przychody wyniosły 3,7 mld USD. W przeciwieństwie do rywali, takich jak JPMorgan i Bank of America, bank ma mniej rozwinięty dział konsumencki, co ograniczyło jego ryzyko związane z niespłacanymi kredytami i pozwoliło skupić się na pośrednictwie w sprzedaży instrumentów finansowych.

Akcje Goldman Sachs rosły w handlu przedrynkowym o niespełna 2 proc.