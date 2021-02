Indeksy w USA blisko historycznych maksimów

Dzisiejsza sesja na rynku akcji w Europie rozpoczęła się w przypadku zdecydowanej większości indeksów powyżej wtorkowego zamknięcia. Niemniej kupujący mieli wyraźny problem z kontynuacją odbicia, z jakim mamy do czynienia od początku tygodnia.

Ostatecznie sesja przebiegała w mieszanych nastrojach, część parkietów zamknęła się na plusie, a niektóre wymazały wzrosty z początku sesji. Niemiecki DAX zdołał zyskać 0,7%, jednak francuski CAC40 zakończył dzień w rejonach poziomu odniesienia, a londyński FTSE100 stracił 0,12%. Nieco gorsze nastroje było widać na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie indeks dwudziestu największych spółek osunął się 0,68%. Patrząc na indeks WIG20, najmocniej przeceniły się dziś akcje Cyfrowego Polsatu, JSW, Alior Banku i Pekao, wszystkie wymienione spółka traciły więcej niż 2%. Po drugiej stronie rynku znalazły się z kolei walory Santander Bank Polska, CCC i CD Projekt, gdzie wzrosty wyniosły odpowiednio +2%, +1,77% i +1,64%.

Patrząc z kolei na rynek akcji w USA, dzisiejszy handel rozpoczął się od wzrostów, przez co główne indeksy giełdowe znalazły się w rejonach zeszłotygodniowych szczytów. Niemniej kolejne godziny handlu nie przynoszą kontynuacji wzrostów, a wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z nieznacznym cofnięciem. W momencie przygotowywania tego komentarza S&P; 500 rośnie 0,2%, Nasdaq umacnia się 0,3%, a Dow Jones traci niecałe 0,2%. O ile dzisiejsza zmienność pozostawia wiele do życzenia, tak na razie nie widać sygnałów do większej korekty. Wręcz przeciwnie, amerykańskie indeksy znajdują się bardzo blisko historycznych maksimów, przez co co w każdej chwili może dojść do wybicia górą i kontynuacji wzrostów. Za takim scenariuszem może przemawiać dzisiejszy raport ADP, który pokazał poprawę aktywności po grudniowym cofnięciu, a także lepszy odczyt PMI i ISM dla usług. W tym tygodniu okazją do większych ruchów na rynku akcji może okazać się raport z rynku pracy w USA, który poznamy w piątek o 14:30.