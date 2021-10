Indie: wzrost inflacji spowolnił we wrześniu

Inflacja konsumencka w Indiach spadła we wrześniu do najniższego od pięciu miesięcy poziomu - 4,35 proc. To zasługa przede wszystkim spadku cen żywności.

W sierpniu ceny rosły o 5,3 proc. w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 4,5 proc.