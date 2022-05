Inflacja w Nigerii wzrosła mocniej od oczekiwań

Według danych Narodowego Biura Statystycznego, w czwartym miesiącu bieżącego roku inflacja zasadnicza wzrosła do 16,8 proc. Jest to jej najwyższy poziom od sierpnia 2021 roku. Odczyt okazał się wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu do 16,4 proc.

Światowe ceny żywności rosną. Wojna Rosji z Ukrainą blokuje dostawy zbóż, a zakłócenia w dostawach ropy podnoszą koszty energii. Problemy, z którymi boryka się cały świat odbijają się na nigeryjskim ożywieniu gospodarczym.

W kwietniu roczna inflacja żywności wzrosła do 18,4 proc. z 17,2 proc. odnotowanych w marcu. Rosnąca wartość surowców przyczyniła się do wzrostu inflacji bazowej, która w kwietniu osiągnęła 14,2 proc. (w marcu wynosiła 13,9 proc.).