Inflacja w Rosji mocno przyspiesza

Najnowsze szacunki Banku Rosji wskazują, że w maju doszło do kolejnego zdynamizowania wzrostu cen konsumenckich. Może mieć to wpływ na decyzje jakie bank centralny podejmie podczas zbliżającego się posiedzenia władz monetarnych, donosi Reuters.

Według wstępnych wyliczeń, w maju 2021 r. stopa rocznej inflacji wzrosła do 5.7-5,9 proc. po spowolnieniu do 5,5 proc. w kwietniu. Zdaniem analityków, przy takiej presji jak obecnie, inflacja pozostanie powyżej zakładanego celu 4 proc. do połowy 2022 r.

Ceny konsumenckie rosną w Rosji niemal nieprzerwanie od początku 2020 r. na co wpływ miało m.in. osłabienie rubla oraz wyższe koszty żywności. Swoją rękę przyłożył też Bank Rosji obniżając kluczową stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu 4,35 proc.

By przeciwdziałać niekontrolowanemu wzrostowi inflacji bank centralny już dwukrotnie w tym roku podnosił cenę pieniądza do poziomu 5,0 proc. w kwietniu. Oczekuje się, że podczas przyszłotygodniowego posiedzenia władze monetarne podniosą benchmarkową stopę do 5,25 proc.