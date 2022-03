ING nie będzie finansować nowych projektów naftowo-gazowych

Agencja podała, że ING nie będzie finansować projektów zatwierdzonych po 31 grudnia 2021 r., ale nadal będzie finansować firmy energetyczne. Instytucja już jednak wycofuje finansowanie dla przemysłu naftowego i gazowego oraz zwiększa kredyty na odnawialne źródła energii.

Decyzja jest odpowiedzią na apele Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) o wstrzymanie finansowania nowych projektów paliw kopalnych, aby pomóc ograniczyć globalne ocieplenie do nie więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza.

Dekarbonizacja systemu energetycznego ma prawie egzystencjalne znaczenie, ale tak samo jest z przystępną cenowo energią i niezawodnymi dostawami energii – stwierdził Michiel de Haan, szef działu energii w ING Groep.

Holenderski bank planuje zwiększyć o 50 proc. wartość kredytów na energię odnawialną do 2025 r.. W 2021 r. finansowanie w tym segmencie wzrosło o 26 proc. do 7,3 mld EUR (8,05 mld USD).

Plan ING dotyczący zmniejszenia finansowania dla obecnych klientów i projektów naftowych i gazowych jest bardziej stopniowy, a jego celem jest obniżenie go o 12 proc. do około 3,5 mld EUR do 2025 r.