Integralia pomaga budować różnorodne zespoły

Bayer, Siemens Healthineers, ERGO Hestia, IKEA oraz inne czołowe przedsiębiorstwa z całej Polski zaoferowały możliwość odbycia stażu w ramach programu „Sprawny staż” skierowanego do osób z niepełnoprawnościami.

Program organizuje Fundacja Integralia. To jedyna w Polsce fundacja korporacyjna, która w kompleksowy sposób realizuje misję aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wraz ze swoim partnerem i fundatorem, Grupą ERGO Hestia, od lat organizuje staże dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. W tym roku skala i zasięg akcji będą jeszcze większe, bowiem fundacja zaprosiła do udziału szereg dużych i cenionych firm. Program „Sprawny staż” umożliwi studentom i absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego, a w przyszłości ułatwi im znalezienie satysfakcjonującej pracy.

– Bardzo nam zależy, by stażysta wszedł na ścieżkę kariery zgodnie ze swoimi kompetencjami. To kluczowe, by wyrobić w sobie chęć stałego rozwoju i ambicję do pokonywania kolejnych przeszkód, a tym samym – pięcia się po kolejnych szczeblach zawodowej drabiny. Dlatego zdecydowaliśmy się na wymagający dobór partnerów do programu „Sprawny staż”. Zależy nam na tym, by stażysta uczył się konkretnych umiejętności w atmosferze szacunku i akceptacji, bez obaw o nierówne traktowanie czy niedostosowanie stanowiska pracy – podkreśla Daria Uljanicka, członek zarządu Fundacji Integralia.

Fundacja zaprosiła do programu firmy, które w sposób odpowiedzialny realizują strategię Diversity & Inclusion i chcą ją rozwijać, włączając kolejne grupy pracownicze w swoje środowisko pracy.

Integralia dba także o walor edukacyjny swojej działalności. Poprzez organizację warsztatów „Zmień Perspektywę” na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością pomaga w przełamaniu stereotypów i przezwyciężeniu lęków. – Wraz z decyzją o budowaniu zespołu różnorodnego musi rozpocząć się proces, który przygotuje całe środowisko firmy do włączania osób z niepełnosprawnościami. Powinien on być przeprowadzony na wielu poziomach: od zespołów pracowniczych przez kadrę menadżerską, skończywszy na całej społeczności firmy – mówi Monika Truszkowska-Bednarek, prezes zarządu Fundacji Integralia.

Podczas indywidualnych sesji z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym, sesji coachingowych i poradnictwa psychologicznego, pracownicy fundacji starają się znaleźć najlepszą drogę zawodowego rozwoju osoby z niepełnosprawnością. Skuteczność tych działań jest wyrażona wskaźnikiem zatrudnienia oscylującym w granicach 40–50 proc. To dużo, ale fundacja celuje w jeszcze wyższy odsetek zatrudnień.

Rekrutacja w ramach tegorocznej edycji programu „Sprawny staż” potrwa do 15 maja 2022 r. Stażyści zostaną wyłonieni w czerwcu, a w firmach będą pracować od lipca do września. Osoby zainteresowane mogą aplikować do programu, przesyłając CV poprzez stronę www.sprawnystaz.pl.

W ramach projektu studenci i absolwenci zdobędą doświadczenie zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce. A firmy, które zorganizują staże, zyskają ludzi zmotywowanych, zdolnych i z ogromnym potencjałem.

Korzyści Daria Uljanicka członek zarządu Fundacji Integralia Co zyskują firmy, które dołączyły do programu „Sprawny staż”? Mogą czerpać z naszego 18-letniego doświadczenia w budowaniu różnorodnych zespołów. Jesteśmy ciałem doradczym w przebiegu procesu realizacji stażu. Dajemy firmom dwa główne działania: zajmujemy się rekrutacją stażystów do ich organizacji oraz prowadzimy warsztaty dla zespołów firmy, które mają pogłębić świadomość na temat komunikacji i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. W swoim dorobku mamy współpracę z prawie 400 przedsiębiorstwami i na co dzień rekrutujemy osoby z niepełnosprawnościami. Widzimy, gdzie leżą wyzwania, a gdzie są korzyści z budowania zespołów różnorodnych. Ta wiedza i doświadczenie ośmielają inne firmy do wejścia w ten kierunek rozwoju.

Anna Knapek