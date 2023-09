IPO Arm Holdings będzie największym od dwóch lat

Brytyjska spółka Arm Holdings została wyceniona w pierwotnej ofercie publicznej na 54,5 mld USD, donosi BBC. To największe IPO od oferty Rivian Automotive w 2021 roku, w której producent aut elektrycznych został wyceniony na 66,5 mld USD.

Akcje spółki projektującej chipy zostaną sprzedane w IPO po 51 USD, czyli górnej granicy widełek z oferty. Arm Holdings sprzedaje w pierwotnej ofercie publicznej 95,5 mln akcji, co przyniesie 4,87 mld USD jego właścicielowi, japońskiej spółce SoftBank Group. Siedem lat temu przejęła ona Arm Holdings za 32 mld USD i wycofała z giełdy.

Reuters donosi, że inwestorzy chcieli kupić 12 razy więcej akcji Arm Holdings niż było oferowane. Softbank podobno mógł z łatwością sprzedać je po 52 USD, ale banki doradzające w IPO przekonały go do niższej ceny argumentując, że pozwoli to na większy wzrost kursu w debiucie giełdowym.

W czwartek Arm Holdings zadebiutuje na Nasdaq. Wcześniej o to, aby spółka notowana była w Londynie, starał się brytyjski premier Rishi Sunak. Softbank zdecydował jednak, że giełda nowojorska jest dla Arm Holdings najlepszą opcją.

Wcześniej w tym roku Arm Holdings próbowała przejąć Nvidia. Jej oferta, wyceniająca spółkę na 40 mld USD, została jednak odrzucona.