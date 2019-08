ITI Neovision przejmuje Kino Świat

ITI Neovision, operator platformy nc+, zawarł przedwstępną umowę nabycia 70 proc. udziałów w spółce Kino Świat, wiodącego dystrybutora filmów w Polsce, poinformowała spółka w komunikacie.

1200 produkcji kinowych i telewizyjnych, trwających łącznie ponad 2000 godzin - taki portfel ma trafić do ITI Neovision, operatora platformy nc+, po zamknięciu transakcji przejęcia pakietu kontrolnego w spółce Kino Świat. W środę operator cyfrowy poinformował, że zawarł przedwstępną umowę kupna 70 proc. udziałów w dystrybutorze filmowym. Finalizacja transakcji, której wartości nie ujawniono, ma być możliwa po uzyskaniu zgody UOKiK.



Dzięki planowanej transakcji platforma nc+ stanie się dystrybutorem katalogu Kino Świat.



„Znajdują się w nim niekwestionowani liderzy w kategorii frekwencji, jak np. „Kler” Wojciecha Smarzowskiego – film z najlepszym otwarciem wśród polskich filmów w historii i najwyższą widownią kinową od 19 lat (5,2 miliona widzów), a także ,,Listy do M. 3'' (ponad 3 miliony widzów) oraz największe hity Patryka Vegi, w tym ,,Pitbull. Niebezpieczne kobiety'' (2,9 miliona widzów)" - podał operator platformy nc+.



Kino Świat oprócz dystrybucji zajmuje się też koprodukcją filmów polskich i zagranicznych. Spółka miała w ubiegłym roku 212,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 47 proc. w porównaniu do 2017 r. Do tej pory 66 proc. udziałów w Kino Świat należało do Tomasza Karczewskiego, 22 proc. miał Marcin Piasecki, a 12 proc. - spółka Alabany Support. Po transakcji, zgodnie z komunikatem nc+, 30 proc. udziałów ma pozostać w rękach Tomasza Karczewskiego i Marcina Piaseckiego, którzy nadal będą zarządzali spółką.