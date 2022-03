Czy wiesz, że użytkownicy sieci coraz częściej postrzegają firmy przez pryzmat ich witryny internetowej? W końcu to główne źródło informacji o produktach, usługach i samej marce. Celem tworzenia serwisów nie jest już więc wyłącznie przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów, ale utrzymanie ich w serwisie na dłużej. Jak to zrobić? Kluczem do sukcesu okazuje się atrakcyjny projekt WWW. Sprawdź, jak zaprojektować firmową stronę, która sprzedaje.

Projektowanie strony WWW dla firmy – czy to się opłaca?

Internet już od dłuższego czasu jest zarówno głównym źródłem informacji, jak i doskonałym sposobem na promocję biznesu. Nie dziwi więc, że coraz więcej firm decyduje się na założenie własnych stron WWW, dzięki którym mogą dotrzeć do klientów spoza lokalnej społeczności.

Aby walczyć z konkurencją i odpowiedzieć na potrzeby odbiorców, nie możesz więc tylko aktywnie działać w sieci. Jeśli chcesz odnieść sukces, to potrzebujesz skutecznej i atrakcyjnej witryny internetowej.

Stwórz swoje własne miejsce w sieci – rozwijaj biznes i wykorzystaj nieograniczone możliwości online. Tworzenie stron internetowych przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców. Zaprojektuj unikalną witrynę WWW, dzięki której:

• wypromujesz oferowane produkty i usługi,

• dotrzesz do potencjalnych odbiorców oferty,

• zdobędziesz nowy kanał sprzedaży dostępny 24/7,

• zbudujesz wizerunek i pozycję eksperta w branży,

• stworzysz trwałe relacje z odwiedzającymi stronę,

• pozyskasz nowych klientów dla swojego biznesu,

• zrealizujesz inne działania marketingowe w sieci.

Wszystko to, możesz zyskać pod jednym warunkiem – jeśli Twoja firmowa strona będzie zaprojektowana z myślą o potrzebach odbiorców i zgodnie z wymogami wyszukiwarki.

Jak zaprojektować stronę internetową, która sprzedaje?

Zanim rozpoczniesz przygodę z budowaniem stron WWW, musisz odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Zdefiniuj swoje potrzeby i zastanów się, jakie funkcje ma pełnić Twoja witryna. Pomyśl, kim są potencjalni klienci oferty i na tej podstawie wskaż grupę docelową. Określ również, ile chcesz i możesz zainwestować w firmowy serwis. Na koniec zdecyduj, czy masz wystarczającą wiedzę, by zająć się wszystkim samodzielnie, czy musisz skorzystać z pomocy specjalistów.

Na tej podstawie i bez względu na to, czy inwestujesz w dedykowany sklep internetowy, czy własną stronę firmową, musisz:

• zarejestrować domenę (unikalny adres witryny), która powinna być krótka, zapadająca w pamięć i odnosić się do prowadzonej działalności;

• zakupić stabilny i sprawny hosting (miejsce na serwerze) u sprawdzonego dostawcy, który gwarantuje bezpieczeństwo i bezawaryjność usługi;

• wybrać, komu powierzyć budowę witryny – możesz wybierać spośród co najmniej kilku dostępnych opcji (darmowych kreatorów stron WWW, platform opartych o system CMS lub SaaS albo doświadczonej agencji SEO i SEM).

Bez względu na to, które z dostępnych rozwiązań wybierzesz, to pamiętaj, że tworzenie stron powinno być procesem przemyślanym. Jeśli chcesz, aby Twoja witryna przyciągała klientów, to musisz zadbać o atrakcyjny projekt WWW.

Jaka powinna być dobrze zaprojektowana strona internetowa?

Witryna WWW to prawdziwa wizytówka firmy. To z niej odbiorcy czerpią najważniejsze informacje o ofercie i prowadzonej działalności. Niestety, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez specjalistów z Databox, sesja pojedynczego użytkownika na stronie trwa dwie/trzy minuty. Dodatkowo internauta ocenia atrakcyjność serwisu już nawet w kilka sekund.

W tak krótkim czasie musisz zachęcić potencjalnego klienta do zapoznania się z ofertą. Co przyciąga uwagę na pierwszy rzut oka użytkownika? Przede wszystkim nowoczesny projekt strony WWW, na który składa się kilka ważnych cech i elementów.

1. Atrakcyjny UX design

Wiesz już, że internauci oceniają witrynę WWW nawet w kilka sekund i w tym czasie decydują, czy pozostać na niej dłużej, czy udać się pod inny adres. Co więc można zrobić w trosce o dobre wrażenia odbiorców w kontakcie ze stroną? W szczególności warto postawić na projekt stworzony zgodnie z zasadami UX design (doświadczenie użytkownika + wygląd serwisu), który jest:

• użyteczny, co oznacza, że użytkownik łatwo znajduje informacje w serwisie i wykonuje zamierzone działania m.in. wypełnia formularz;

• przyciągający uwagę, zgodny z najnowszymi trendami i utrzymany w stonowanej kolorystyce;

• intuicyjny tzn. ma czytelne menu, przejrzystą strukturę informacji oraz proste CTA (wezwania do działania);

• wolny od błędów, czyli charakteryzuje się stabilnością, bezawaryjnością i szybkim ładowaniem się, co można zagwarantować poprzez wybór sprawnego hostingu;

• łatwy w obsłudze, ponieważ umożliwia skuteczną nawigację po stronie np. dzięki hierarchicznym nagłówkom;

• otwarty na klienta, czyli oferuje rozwiązania usprawniające komunikacje np. livechat.

2. Wysokiej jakości treści

Użytkownik w kilka sekund ocenia nie tylko wygląd witryny, ale także w tym czasie zwraca uwagę na wyróżnione słowa czy hasła. Wynika to z tego, że odbiorcy mają tendencję do skanowania treści online. Dlatego w projektowaniu stron WWW ważną rolę odgrywa dobry copywriting. Jeśli więc chcesz tworzyć wysokiej jakości teksty, np. opisy oferty, produktów czy artykuły, to musisz kierować się następującymi zasadami:

• pisz przystępnym językiem,

• używaj prostych komunikatów,

• odpowiadaj na potrzeby odbiorców i dobieraj słowa kluczowe,

• stosuj język korzyści i unikaj pustych frazesów,

• dziel się ekspercką wiedzą i twórz autorytet w branży,

• wykorzystuj materiały wizualne i różne rodzaje treści np. podcasty,

• twórz unikalną i atrakcyjną zawartość,

• zwróć uwagę na poprawność językową,

• optymalizuj treść zgodnie z wymogami wyszukiwarki Google.

3. Responsywność

Coraz więcej internautów korzysta z telefonów, aby zrobić zakupy w sieci, zapoznać się z ofertą czy znaleźć adres i telefon do firmy. Aby proces ten przebiegał sprawnie, witryna musi być responsywna. Co to oznacza? Dzięki zastosowaniu technologii RWD strona dostosowuje się do różnych szerokości ekranów – zarówno smartfonów czy tabletów, jak i komputerów stacjonarnych oraz laptopów.

Responsywność to nie tylko ukłon w stronę potencjalnych klientów, ale również cecha sprzyjająca pozycjonowaniu. Pamiętaj, że Google docenia serwisy, które dbają o dobre doświadczenie użytkowników.

4. Bezpieczeństwo

„Strona niezabezpieczona” – taki komunikat szybko zniechęca użytkowników i skłania ich do opuszczenia witryny. Jeśli nie chcesz, aby Twoi potencjalni klienci wybrali ofertę konkurencji, to musisz zainwestować w certyfikat SSL.

Ten popularny protokół sieciowy stanowi gwarant bezpieczeństwa każdego serwisu. Zapewnia poufność oraz chroni przesyłane przez użytkownika informacje, takie jak np. hasła czy numery kart kredytowych. Jest również ważny z punktu widzenia SEO – wyszukiwarka premiuje w rankingu strony, które są odpowiednio zabezpieczone.

5. SEO, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki

Google stale aktualizuje swoje algorytmy, aby w Top 10 promować treści i serwisy wysokiej jakości, które odpowiadają potrzebom odbiorców. Dlatego też projektowanie stron wymaga zarówno odpowiedniej optymalizacji pod wyszukiwarki, jak i dbałości o doświadczenie użytkownika. Oba te warunki zapewniają działania SEO.

Pozycjonowanie obejmuje pracę nad zawartością, działania techniczne związane ze strukturą witryny, a także tworzenie zaufanego profilu linkowego. Pamiętaj więc, że zbudowanie strony WWW to dopiero pierwszy krok. Aby utrzymać wysoką pozycję w rankingu, musisz bowiem dostosowywać serwis do zmieniającej się branży i wymogów Google.

Skuteczny projekt WWW – podsumowanie

Jeśli firmowa witryna ma przyciągać klientów i zdobywać przewagę w wynikach wyszukiwania, to wszystkie jej części składowe muszą być wysokiej jakości. Atrakcyjny wygląd, nowoczesne technologie, bezpieczeństwo, responsywność i optymalizacja – to elementy, które doceniają zarówno użytkownicy, jak i algorytmy wyszukiwarki.

Wszystko to możesz otrzymać, jeśli wybierzesz ofertę WeNet. Kiedy Ty zajmiesz się swoim biznesem, agencja SEO i SEM zaprojektuje stronę internetową Twojej firmy. Specjaliści zapewnią elementy potrzebne do stworzenia, prowadzenia, ochrony i obsługi witryny, która będzie bezpieczna, mobilna i unikalna. Otrzymasz również wsparcie dedykowanego opiekuna na każdym etapie współpracy.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Wejdź na WeNet.pl, umów się na konsultację i zyskaj wygodę, czas oraz profesjonalne wsparcie. Przekonaj się sam, jak wygląda strona, która sprzedaje.