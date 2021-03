Yusaku Maezawa ogłosił globalny konkurs mający wyłonić ośmiu członków załogi, z którą odbędzie w 2023 roku podróż statkiem zbudowanym przez SpaceX dookoła Księżyca.

- Ogólnie to będzie 10 do 12 ludzi, ale zaproszę 8 ludzi aby odbyli ze mną tą podróż – powiedział miliarder w nagraniu wideo.

Elon Musk (z lewej), Yusaku Maezawa, fot. Bloomberg

Maezawa dorobił się na handlu modną odzieżą przez Internet. Jest założycielem i byłym prezesem Zozo Inc. We wrześniu 2018 roku Elon Musk ogłosił, że to japoński miliarder będzie kosmicznym turystą, którego jego kosmiczna spółka wyśle w podróż dookoła Księżyca. Japończyk oraz towarzyszące mu osoby będę pierwszymi ludźmi, którzy znajdą się tak blisko Srebrnego Globu od zakończenia przez Amerykanów misji Apollo w 1972 roku.