Johnson: nie będzie umowy bez fundamentalnej zmiany podejścia UE

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w piątek, że nie będzie umowy handlowej z Unią Europejską, o ile nie nastąpi "fundamentalna" zmiana podejścia z jej strony. Nie powiedział jednak wprost, czy oznacza to zerwanie negocjacji z UE.

"Doszedłem do wniosku, że powinniśmy przygotować się na 1 stycznia z rozwiązaniami, które są bardziej zbliżone do rozwiązań australijskich i opierają się na prostych globalnych zasadach wolnego handlu. Jeśli nie nastąpi zasadnicza zmiana w podejściu (strony unijnej - PAP), będziemy zmierzać w kierunku rozwiązania australijskiego i powinniśmy zrobić to z wielką pewnością" - oświadczył Johnson.