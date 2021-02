„Indeks strachu” amerykańskiego rynku akcji ma zbyt wysoką wartość, a jak pokazuje historia, dobrze wróży to notowaniom akcji, wskazują stratedzy JP Morgan Chase.

Różnica między Cboe Volatility Index (VIX) , a rzeczywistą dwutygodniową zmiennością S&P500; wzrosła do wartości, która historyczne zapowiadała spadek zmienności i wzrost rynku akcji, zwrócili uwagę Marko Kolanovic i Bram Kaplan, stratedzy największego amerykańskiego banku.

Dane historyczne pokazują, że trzy miesiące po tym jak różnica osiąga obecną wartość indeks VIX spadał o 11 pkt., a rynek akcji rósł przeciętnie o 12 proc.

- Biorąc pod uwagę, że VIX ma bliską rekordu premię w relacji do rzeczywistej zmienności rynku akcji uważamy, że „bańka VIX” stanowi dobrą okazję do zakupów – napisali stratedzy JP Morgan.

fot. Bloomberg

„Indeks strachu” zaczął rosnąć rok temu na początku pandemii. Historyczna średnia wartość VIX to ok. 19,5. Tymczasem utrzymuje się powyżej 20 nawet pomimo rekordowego lub bliskiego rekordu poziomu rynku akcji. Indeks utrzymuje wysoką wartość nawet w odniesieniu do wskaźników zmienności innych aktywów. Obecnie VIX ma wartość 21,34 pkt.