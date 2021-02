Stratedzy JP Morgan Chase uważają, że obecna wycena bitcoina nie jest do utrzymania, bo jest wynikiem spekulacji.

Kurs bitcoina rośnie. W połowie marca ubiegłego roku wyceniany był trochę poniżej 5 tys. USD. We wtorek jego kurs przekroczył 50 tys. USD, a w środę 51 tys. USD. Obecnie jest najdroższy w historii. Jego kurs, według Coindesk, rośnie o 4,5 proc. do 51379,72 USD.

Stratedzy JP Morgan Chase nie podzielają opinii, że wzrost notowań najpopularniejszej kryptowaluty to wynik działań inwestorów instytucjonalnych. Wskazują na prosty rachunek. Kapitalizacja bitcoina wzrosła o ok. 700 mld USD przez ostatnie pięć miesięcy. Tymczasem inwestorzy instytucjonalni kupili kryptowalutę za łącznie ok. 11 mld USD. Stratedzy są przekonani, że kurs bitcoina pompuje jego ograniczona ilość i popyt generowany przez inwestorów detalicznych.

- Zmiana kursu od stycznia tego roku wydaje się być napędzana w największym stopniu przez napływy spekulacyjne – napisali.