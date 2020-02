Kasoterminale szukają finansowania

Spółka iPOS chce pozyskać z prywatnej emisji pieniądze na rozwój, następnie pomyśli o inwestorze lub giełdzie.

Przed rokiem producent kasoterminali, czyli rozwiązania fiskalno-płatniczego, które integruje oprogramowanie i sprzęt fiskalny oraz usługi dodatkowe dla sklepów i punktów usługowych, pozyskał od prywatnych oraz instytucjonalnych inwestorów 1,55 mln zł. Wśród akcjonariuszy spółki znaleźli się m.in. Andrzej Klesyk, były prezes PZU i założyciel Inteligo, czy Konrad Korobowicz, były prezes Inteligo oraz eCardu. Obecnie iPOS przygotowuje się do kolejnej emisji prywatnej. Właśnie podpisał umowę w tej sprawie z grupą kapitałową INC, która wesprze ją w procesie pozyskania finansowania. Pieniądze spółka chce wykorzystać na zwiększenie skali działalności i dopasować czasowo ofertę do zapotrzebowania rynkowego i wykorzystać wzrost popytu.