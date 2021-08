Każda firma powinna dbać o środowisko

Provident, lider rynku pożyczkowego i jedyna firma pożyczkowa, która przygotowuje raporty CSR, prowadzi działania ekologiczne już ponad 10 lat i przekonuje, że powinny je podejmować wszystkie firmy, a nie tylko te, które szczególnie negatywnie wpływają na środowisko. Dużo może zrobić też biznes. – Nie tyle podążamy za trendami, ile je wyznaczamy – mówi Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezes Providenta, i opowiada, w jaki sposób robi to instytucja finansowa.

Raportowanie pozafinansowe i działania prośrodowiskowe wynikają tylko z regulacji unijnych czy również ze wzrostu świadomości Polaków dotyczącej zmian klimatycznych i oczekiwań, że firmy będą podejmowały działania w tym kierunku?

Rozmawiając o raportowaniu niefinansowym, powinniśmy pamiętać, że koncepcja ESG równie mocny kładzie nacisk na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym. Prawdziwie zrównoważony rozwój musi być oparty na tych trzech elementach. W Providencie zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego od lat angażujemy się w projekty ekologiczne, choć obszar naszej działalności nie jest bezpośrednio związany ze środowiskiem naturalnym.

Dużo firm nieprodukcyjnych ma świadomość potrzeby przeciwdziałania zmianom klimatycznym?

Podczas naszego badania Barometr Providenta aż 70 proc. respondentów stwierdziło, że przedsiębiorstwa powinny się angażować w tematy ekologiczne. Wzrost świadomości ekologicznej sprawia, że takiej aktywności oczekujemy nie tylko od firm, których działalność silnie wpływa na środowisko. W tym momencie każda firma, niezależnie od branży, w swojej strategii zrównoważonego rozwoju musi się odnieść do kwestii środowiskowych. Badania pokazują także, że wzrasta świadomość także wśród liderów. Według 24 badania CEO Survey Polska edycja, przeprowadzonego przez PwC, aż 71 proc. polskich prezesów jest zaniepokojonych ryzykiem zmiany klimatu i szkód środowiskowych. Jeśli liczyć tylko „bardzo zaniepokojonych”, jest ich 30 proc.

Jaki był cel badania postaw środowiskowych Polaków? Jakie wnioski z niego płyną?

Badanie jest elementem działań edukacyjnych związanych z naszą współpracą ze start-upem społecznym Dotlenieni.org, a także podstawą do stworzenia materiałów edukacyjnych.

Z badania wynika, że kwestie dotyczące ekologii są dla nas niezwykle istotne. Dbałość o środowisko naturalne dotyczy wielu obszarów naszego życia – nie tylko lubimy otaczać się zielenią, ale także jesteśmy w stanie zrezygnować z niektórych wygód na rzecz bardziej ekologicznych postaw. Zaangażowania w ekologię oczekujemy także od marek.

Mamy także świadomość działań, jakie może podjąć każdy z nas.

Jakie działania według badanych są najważniejsze?

Respondenci badania mogli wskazać trzy najważniejsze działania, które każdy może podjąć w celu poprawy środowiska naturalnego. Zdecydowanie najczęściej wybieranymi aktywnościami było odpowiednie segregowanie odpadów, oszczędzanie wody oraz konieczność ograniczania plastiku i jednorazowych opakowań. Do ważnych działań respondenci zaliczyli także niemarnowanie żywności, oszczędzanie energii, szanowanie natury oraz sadzenie drzew. Polacy doceniają zieleń w swoim otoczeniu. I chętniej widzieliby jej więcej. Aż co piąty badany wskazuje, że w jego miejscu pracy w ogóle nie ma roślin, a 30,4 proc. deklaruje, że jest ich za mało.

Czy wyniki badania były dla Państwa zaskakujące?

Do pewnego stopnia tak. Mówiąc o postawach proekologicznych, często lubimy przypisywać je głównie młodym z wielkich miast. Tymczasem, jak pokazały wyniki Barometru Providenta, najbardziej gotowi do poświęceń dla środowiska są respondenci w wieku 35-44 lat, seniorzy powyżej 55 lat oraz najmłodsi, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat. Natomiast grupa wiekowa 25-34 lata jest najmniej skora do wyrzeczeń. Podobnie niejednoznacznie wyglądają wyniki, biorąc pod uwagę wielkość miejscowości, w której mieszkają badani. To mieszkańcy wsi najchętniej wprowadzą proekologiczne zmiany do swojego życia. Badani z wielkich miast także są gotowi do takich poświęceń, ale są w tym nieco mniej zdecydowani.

Oczekujemy tylko działań proekologicznych od marek, ale czy sami je podejmujemy?

Z naszego Barometru wynika, że tak. Aż 47,1 proc. badanych twierdzi, że zdecydowałoby się na zmianę swojego stylu życia na bardziej ekologiczny, nawet jeśli wiązałoby się to z wyrzeczeniami i nieznacznym obniżeniem wygody.

Provident od lat wspiera ekologiczne projekty. Wszystkie działania wpisane są w realizowany w firmie program „Tak. Pomagam!”.

„Tak. Pomagam!” to nasz program wolontariacki i od lat w jego ramach prowadzimy projekty ekologiczne. Są to inicjatywy zgłaszane przez naszych pracowników i doradców, realizowane przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Providenta. Jednym z takich projektów była akcja sprzątania Wisły. We wspólnej akcji udział wzięło około 50 osób – zebraliśmy też osiem tysięcy litrów śmieci. Chciałam jednak podkreślić, że nasze działania prośrodowiskowe nie ograniczają się jedynie do wolontariatu. Przykładem jest choćby współpraca z Dotlenieni.org, której efektem będzie nasadzenie lasu na Mazurach, czy warsztaty less waste zorganizowane dla pracowników. O środowisko dbamy także w codziennej pracy, ograniczając zużycie surowców i produkcję odpadów, oszczędzając energię, a także wybierając sprawdzonych i odpowiedzialnych naszych dostawców.

Na czym polega program „Less waste”, o którym Pani wspomniała? To nowa inicjatywa?

Program „Less waste”, realizowany we współpracy z Sylwią Majcher, dziennikarką i propagatorką idei zero waste, promuje wśród pracowników i doradców postawy zgodne z założeniami gospodarki cyrkularnej. Jest to cykl 10 ekologicznych wyzwań połączonych z poradami i wskazówkami, dzięki którym pracownicy mogą wprowadzać ekologiczne zasady w codziennym życiu. W ramach less waste pracownicy i doradcy mogli się dowiedzieć m.in., jak rozsądnie planować zakupy, jak nie marnować resztek jedzenia, w jaki sposób przygotować domową chemię, oszczędzając przy tym pieniądze i dbając o zdrowie. Każdy odcinek był zakończony wyzwaniem, a autorzy najlepszych realizacji otrzymali ekonagrody. Ponieważ program realizowaliśmy w trakcie pandemii, był on także ważnym elementem integracji pracowników podczas pracy zdalnej.

Wspomniała Pani o rozpoczęciu współpracy ze start-upem społecznym Dotlenieni.org, który zachęca biznes do działań ekologicznych. Jak ta współpraca będzie wyglądać?

Celem współpracy jest zachęcanie biznesu do działań na rzecz ekologii oraz wysokiej jakości powietrza. Rezultatem akcji będzie 40 tys. nowych drzew posadzonych na terenie Warmii, a więc cały las. Będzie to rekordowe nasadzenie. Dodatkowo wspólnie przygotowaliśmy specjalną edycję Barometru Providenta na temat postaw prośrodowiskowych wśród Polaków oraz ich stosunku do zieleni, a także liczne materiały edukacyjne.

Model biznesowy Providenta zakłada kontakt doradców z klientami, a to się wiąże z podróżami, najczęściej samochodowymi. Czy Provident zamierza je ograniczyć i zachęcać klientów do kontaktów online? A może sama pandemia w tym pomogła?

Wizyty doradców klienta w domach to nasza przewaga konkurencyjna i model biznesowy. Wiążą się one jednak z koniecznością dojazdów, a ze względów bezpieczeństwa najczęściej muszą być to trasy pokonywane samochodem. Dlatego stworzyliśmy specjalną Procedurę Samochodową, która zakłada maksymalne ograniczanie liczby pokonywanych kilometrów i spalanego paliwa. Z programem związane są działania edukacyjne – uczymy doradców planowania najlepszych tras oraz ekonomicznego sposób jazdy. Namawiamy m.in. do stosowania płynnej jazdy bez nadmiernego przyspieszania i hamowania, dostosowywania biegu do prędkości, włączania klimatyzacji tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zdejmowania bagażnika dachowego, gdy nie jest potrzebny, oraz regularnego sprawdzania ciśnienia w oponach.