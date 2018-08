KE: 68,8 mln EUR na nową obwodnicę obok Wałbrzycha

68,8 mln euro ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczonych na nową obwodnicę obok Wałbrzycha – poinformowała w środę Komisja Europejska.

Obwodnica ma powstać na drodze krajowej nr 35. Projekt, który obecnie znajduje się w fazie realizacji, ma zostać ukończony w grudniu 2020 r.



„Projekt zwiększy płynność ruchu drogowego i tym samym poprawi bezpieczeństwo na drodze. Umożliwi on szybszy dojazd do centrum Wałbrzycha, co poprawi jakość życia mieszkańców i stworzy nowe możliwości gospodarcze dla całego Dolnego Śląska” – powiedziała w środę unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.



W kwietniu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że IQR - unijna agenda oceniająca inwestycje - pozytywnie odniosła się do projektu obwodnicy Wałbrzycha.



Minister napisał na Twitterze, że w raporcie IQR eksperci z Brukseli potwierdzili, że obwodnica Wałbrzycha to dobrze przygotowany projekt. "Stąd już tylko krok do zgody Komisji Europejskiej na dofinansowanie z funduszy unijnych" - podkreślił wtedy Kwieciński.



Według biura prasowego MIiR całkowita wartość inwestycji to ponad 397 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi prawie 297 mln zł. Ze względu na koszt projektu, projekt musi uzyskać pozytywną ocenę Komisji Europejskiej.



Jak podało MIiR, projekt budowy obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, realizowany przez Wałbrzych - miasto na prawach powiatu - został wybrany do dofinansowania w konkursie w ramach POIiŚ. Projekt zakłada budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy miasta o długości 4,68 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.



Obwodnica składa się z dwóch odcinków - miejskiego, położonego na terenie Wałbrzycha oraz położonego na terenie gminy Szczawno-Zdrój. W zakres inwestycji wchodzi budowa dwóch jezdni, budowa dwóch węzłów, budowa 3 wiaduktów, budowa dróg serwisowych, budowa kładki i przejścia podziemnego dla pieszych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Infrastruktura będzie mała status drogi krajowej.