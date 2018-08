KE przyznała dodatkowe 3 mln euro na pomoc Hiszpanii

Komisja Europejska poinformowała w piątek o przyznaniu dodatkowych 3 mln euro na wsparcie dla Hiszpanii, mierzącej się z rekordowym napływem migrantów. Madryt zwrócił się z prośbą o pomoc do KE w poniedziałek.

Pomoc ma zostać przeznaczona na oddelegowanie dodatkowego personelu hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil) na południowe wybrzeża tego państwa.

Od lipca w ramach pomocy nadzwyczajnej w związku z rosnącą liczbą migrantów, przybywających do wybrzeży Hiszpanii, Madryt otrzymał 30 mln euro unijnego wsparcia.

W piątek z wizytą w Madrycie przebywa unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos. Razem z hiszpańskim rządem wydał on oświadczenie, w którym strony deklarują dalszą współpracę w kwestii rozwiązania problemu migracji, szczególnie w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Komisja i Hiszpania podkreśliły w nim znaczenie wzmocnionego partnerstwa z Marokiem oraz potrzebę zwiększenia europejskiego wsparcia i współpracy dla tego afrykańskiego kraju w zakresie migracji. Ma to objąć szybką realizację programu zarządzania granicami o wartości 55 milionów euro dla Maroka i Tunezji, zatwierdzonego w ramach unijnego funduszu powierniczego dla Afryki.

Hiszpańska służba ratownictwa morskiego podała, że tylko w niedzielę rano uratowała 123 migrantów, próbujących przeprawić się przez Morze Śródziemne z Afryki Północnej do Europy. Migranci zostali przechwyceni z 12 różnych łodzi, do których dopłynęły jednostki ratownicze w Cieśninie Gibraltarskiej.

Do Hiszpanii - pozostającej do tej pory w cieniu wydarzeń najpierw w Grecji, a później we Włoszech - przez cały czas przybywali migranci, jednak w związku z uszczelnieniem szlaków migracyjnych we wschodniej i środkowej części Morza Śródziemnego dopiero teraz Półwysep Iberyjski staje się coraz częściej celem podróży.

W tym roku do Hiszpanii przybyło ponad 20 tys. migrantów. Według ONZ-owskiej Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) jest to dwa razy więcej, niż w tym samym czasie w poprzednim roku. Do Włoch dopłynęło w tym roku nieco ponad 17 tys. osób, a do Grecji - 14,5 tys. Ogólnie jednak liczba migrantów przybywających do Europy w tym roku znacząco spadła w porównaniu z 2017 r.