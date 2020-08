KGHM liczy na więcej

Rezultaty koncernu w drugim kwartale, choć na pierwszy rzut oka słabe, były dobre. Kurs jednak spadł o około 3 proc.

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, a na rynku o zgodność ocen też czasem trudno. KGHM, który zanotował 10 mln zł zysku netto w drugim kwartale (o 97 proc. mniej r/r i o 98 proc. mniej od konsensu prognoz), na plan pierwszy wybijać woli EBITDA. Ten zysk wzrósł r/r o 19 proc. do 1,52 mld zł, co było w głównej mierze zasługą oszczędności poczynionych w spółkach w Kanadzie i Chile oraz ujednoliceniu systemu logistyki w Polsce. Spadek zysku netto to natomiast konsekwencja różnic kursowych (-237 mln zł) oraz wyższej straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln zł). Firma podkreśla natomiast, że bardzo dobre wyniki produkcyjne osiągnięto w kopalni Sierra Gorda w Chile — skorygowana EBITDA wyniosła 324 mln zł wobec 131 mln zł przed rokiem.