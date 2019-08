Tegoroczne wakacje, a zwłaszcza sierpień są jak na razie świetnym okresem dla kruszcu, który zyskuje w ślad za tym im większa niepewność panuje na globalnych rynkach.

Trend wspiera sam fakt zaliczenia do tzw. bezpiecznych przystani, ale i też oczekiwania związane z potencjalnym luzowaniem polityki przez główne banki centralne (czy w długim okresie nie wpłyną one na realny spadek wartości pieniądza?).

Technicznie po przebiciu psychologicznej bariery przy 1500 USD za uncję, co miało miejsce w zeszłym tygodniu, w ostatnich dniach doszło do próby naruszenia dawnych oporów bazujących na dołkach z lat 2011-2012 (strefa 1523-1534 USD/uncja). Nie okazała się ona trwała, co może sugerować pewne przesilenie. Na załączonym poniżej wykresie W1 widać jednak brak negatywnych dywergencji oscylatorów z kursem bazowym, co może prowadzić do tego, że korekta będzie krótka i raczej płytka.



Z kolei na bazie ujęcia D1 można próbować wyznaczyć dla niej potencjalne wsparcie w obszarze 1490-1500 USD/uncja.



Na zakończenie warto zwrócić uwagę na ciekawą i rzadko występującą sytuację – otóż zwyżka złota w ostatnich dniach miała miejsce przy jednoczesnym umocnieniu się amerykańskiego dolara. To kolejny (tym razem fundamentalny) argument za tym, że ceny kruszcu mogą w najbliższych dniach poddać się korekcie.