KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 30,6 proc.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2019 roku wyniósł 1,14 mld zł, czyli spadł o 30,6 proc. rdr - poinformowała w środę Komisja Nadzoru Finansowego. W lutym 2019 roku zysk wyniósł 883 mln zł, czyli spadł 18 proc. rdr.

Według danych KNF zysk netto banków w styczniu 2019 r. spadł do 253 mln zł z 563 mln zł rok wcześniej, a w lutym spadł do 883 mln zł z 1,07 mld zł.



Wynik z tytułu odsetek w okresie styczeń-luty 2019 roku wyniósł 7,99 mld zł, co oznacza wzrost 10 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,07 mld zł, czyli spadł 4,2 proc. rdr.



Całkowite przychody operacyjne netto wyniosły 11,18 mld zł, czyli były o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej.



Koszty działania banków po pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku wyniosły 7,1 mld zł, czyli były 11,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, w tym koszty ogólnego zarządu wzrosły o 15 proc.



Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości w okresie styczeń-luty 2019 roku wyniosły 1,34 mld zł, co oznacza wzrost 27,9 proc. rdr.



Na koniec lutego 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1.921,0 mld zł i były wyższe od stanu na koniec lutego 2018 r. o o 7,2 proc.



Wyniki sektora w styczniu i w lutym osłabiło rozliczenie przez banki składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji, która jest wyższa niż rok wcześniej.



Rada BFG określiła łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków na 2019 rok w wysokości 791 mln zł, a składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji na 2 mld zł. Oznacza to, że łączna wartość składek na 2019 roku wzrośnie 27 proc., przy czym składki na przymusową restrukturyzację podwoiły się.