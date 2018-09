Koalicja Obywatelska przedstawiła propozycje programowe

PO i Nowoczesna pójdą do wyborów z hasłami: "Polska ma przyszłość" oraz "Wszystko w twoich rękach".

Zobacz więcej Grzegorz Schetyna Fot. Marian Zubrzycki/FORUM

Przyjazna szkoła, darmowy bilet dla dzieci, Polska bez smogu, pomoc seniorom, rozwój infrastruktury i "zakończenie dwuwładzy w województwach", czyli wzmocnienie władzy marszałków kosztem wojewodów – to propozycje programowe Koalicji Obywatelskiej do wyborów samorządowych.



W sobotę w Warszawie odbyła się pierwsza wspólna konwencja wyborcza Platformy i Nowoczesnej, która zainaugurowała kampanię Koalicji Obywatelskiej przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Podczas zjazdu zaprezentowano hasła wyborcze Koalicji: "Polska ma przyszłość" oraz "Wszystko w twoich rękach".



Lider PO stwierdził podczas konwencji, że jesienne wybory samorządowe są pierwszymi z "czterech bitew" o przyszłość Polski. Zdaniem Schetyny, bitwy te – czyli po wyborach samorządowych wybory do PE, parlamentarne i prezydenckie – zdecydują, czy Polacy będą żyć na wschodzie, czy na zachodzie Europy, czy Polska będzie dumnym, bogatym i bezpiecznym narodem, czy też na lata pogrąży się w chaosie, nienawiści i izolacji.



"Od dziś każdego dnia bez wytchnienia będziemy walczyć o Polskę przyzwoitą, szczęśliwą i dostatnią. O Polskę, o jakiej marzyli bohaterowie naszej historii. O taką której chcielibyśmy dla naszych dzieci, Polską wolną od pogardy, w której każdy bez żadnego wyjątku czuje się ważny i bezpieczny, w której matka niepełnosprawnego dziecka traktowana jest z uznaniem i szacunkiem, w której prawa kobiet są oczywistością, w której przedstawicielowi władzy nawet nie przyjdzie do głowy, żeby uderzyć kogoś w twarz. Mówiąc najkrócej, w której to władza służy obywatelowi, w której nie łamie się prawa i konstytucji" – podkreślił szef PO.



W ocenie lidera PO, jesienne wybory samorządowe będą walką o przetrwanie w Polsce demokratycznego samorządu, bo – jak uzasadniał – PiS idzie do wyborów, by samorządy zniszczyć. "Okazuje się, że dobrych panów jest zbyt dużo, Misiewiczów, PiSiewiczów są tysiące, nie mieszczą się już w Warszawie (...). Jedyny sposób to ruszyć w Polskę, tam jest dla nich nowa przestrzeń, tego im dzisiaj trzeba. A że zniszczą przy okazji samorządność? To ich nie obchodzi, nad tym się nie zastanawiają" – mówił Schetyna.



"Wiemy, że silny samorząd nie jest wrogiem rządu. Przeciwnie, dopiero silny samorząd i silny rząd centralny dają razem silne polskie państwo, to jest nasz cel" – oświadczył Schetyna. "Polki i Polacy oczekują inne polityki, oczekują mądrej władzy. Marzeniem wszystkich jest szczęśliwa i normalna Polska – to marzenie Polaków jest dla nas drogowskazem" – dodał.



Schetyna przedstawił także sześć propozycji Koalicji Obywatelskiej dla samorządów. Jedną z propozycji jest przyjazna edukacja i nowoczesna szkoła, która - jak podkreślił Schetyna - będzie szkołą "równych szans, przyjazną dzieciom i rodzinie". "O sile każdego narodu i państwa, stanowi równy start życiowy" - podkreślił lider PO.



Koalicja chce, by szkoła gwarantowała dzieciom możliwość rozwijania talentów i zainteresowań, opiekę, ciepły posiłek oraz aktywność sportową. W szkołach podstawowych zostaną zlikwidowane ciężkie tornistry, bo wszystkie prace domowe będą odrabiane w szkole, pod okiem nauczyciela. Schetyna podkreślił, że PO i Nowoczesna chcą również przywrócić prestiż nauczycieli, poprzez podniesienie pensji oraz otwarcie im ścieżek zawodowego awansu.



Koalicja chce także wprowadzić program "złotówka za złotówkę", według którego do każdej złotówki z budżetu samorządu wydanej na szkołę (wyższe pensje dla nauczycieli, posiłki i zajęcia dodatkowe dla uczniów, pomoce naukowe, czy nowe budynki szkolne), zobowiązała się dołożyć złotówkę z budżetu państwa.



Lider PO zaproponował również bezpłatny bilet komunikacji publicznej dla wszystkich dzieci i uczącej się młodzieży.



Schetyna poinformował, że PO i Nowoczesna chce pomóc również seniorom. "Uczynimy z opieki nad seniorami obligatoryjne zadanie dla wszystkich samorządów w Polsce" - zapowiedział. W każdym mieście i w każdej gminie - jak mówił - zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Zapowiedział także, utworzenie jednego numeru telefonu, pod którym osoby starsze będą mogły przez całą dobę uzyskać natychmiastową pomoc m.in. lekarską.



Schetyna zaproponował także dokończenie projektów realizowanych za czasów rządów PO-PSL: budowy lub remontów dróg lokalnych tzw. "schetynówek" i budowy obiektów sportowych tzw. "orlików". "Tylko w latach 2009-2012 udało nam się zbudować lub wyremontować ponad 3800 km dróg lokalnych i zbudować 2600 boisk piłkarskich w większości polskich gmin" - mówił. "Musimy ten program dokończyć tak, żeby mieszkańcy każdego regionu w Polsce mogli jeździć po bezpiecznych drogach lokalnych, a dzieci w każdej gminie miały prawdziwe boisko i mogły z niego korzystać" - podkreślił.



Wśród propozycji Koalicji Obywatelskiej znalazło się także zakończenie dwuwładzy w województwach i dublowania się obowiązków marszałków województw i wojewodów. "Konsekwentnie wprowadzimy zasadę - jeden gospodarz w regionie i będzie to gospodarz samorządowy" - mówił. "Centra zarządzania kryzysowego, pełen nadzór nad służbami ratującymi życie i majątek ludzi dotkniętych przez żywioł - to wszystko trafi do urzędów marszałkowskich" - dodał.



Kolejnym punktem, o którym mówił Schetyna, był problem smogu. Propozycją Koalicji Obywatelskiej jest nałożenie na władze państwowe obowiązku dbania o jakość powietrza realizowane ramach krajowego programu ochrony powietrza. "W ramach tego programu na sfinansowanie poprawy jakości powietrza w Polsce zostanie przeznaczone 0,5 proc. PKB – obecnie jest to około 9 mld zł" - mówił szef PO. W tym punkcie zawiera się również zakończenie importu śmieci z Europy i Azji do Polski.



Podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej szef PO Grzegorz Schetyna mówił m.in., że "PiS jest nie tylko najwierniejszym lobbystą Putina w polityce europejskiej walcząc z Unią, niszcząc jedność naszego kontynentu, wywołując wciąż nowe konflikty". "PiS jest także lobbystą Putina w polskiej polityce energetycznej, ponieważ importerom putinowskiego węgla PiS musiało podziękować za taśmy Falenty, za podsłuchy, które uderzyły w polskie państwo, w polski rząd" - powiedział. "Pod rządami tej partii, tylko w 2017 r. import rosyjskiego węgla do Polski wzrósł o ponad połowę" – dodał.



Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że kluczem do zwycięstwa w nadchodzących wyborach samorządowych będzie mobilizacja, w szczególności, mobilizacja kobiet. "Te wybory wygrają kobiety, ten rząd obalą kobiety" – mówiła. Posłanka Nowoczesnej przypominała, że to kobiety udowodniły, "jaka jest siła ich determinacji i solidarności", stając ramię w ramię na ulicach i pod Sejmem i "wygrywając podczas Czarnego protestu batalię o wolność, o prawa kobiet, o prawa człowieka, prawa wszystkich Polek i Polaków".



"I dziś znów jest to możliwe, pierwszy krok już zrobiliśmy. Na listach Koalicji Obywatelskiej znajduje się wiele wspaniałych kobiet. Do rad miast kandydują m.in. społeczniczki, które zaangażowały się podczas Czarnych protestów. Na listach do sejmików Koalicji swój pierwszy krok w polityce robią kobiety, które sprawdziły się jako przedsiębiorczynie i wiedzą, jak lepiej zarządzać budżetem. Mamy świetne kandydatki na prezydentki i burmistrzynie, które rzucają rękawice PiS-owskim kandydatom" – mówiła szefowa Nowoczesnej.



Lubnauer zaznaczyła, że Koalicja Obywatelska potrzebuje kobiet w komisjach wyborczych, żeby patrzeć na ręce tym, którzy będą liczyć głosy. "Dlatego stąd apeluję: Zgłaszajcie się do komisji wyborczych, bądźcie mężami zaufania, bądźcie żonami zaufania" – powiedziała. "Zgłaszajcie się do Koalicji Obywatelskiej, zgłaszajcie się do Wolontariuszy Wolnych Wyborów, wspólnie zadbajmy, żeby te wybory były wolne i uczciwe" - dodała.



Liderka Nowoczesnej zaapelowała także o udział w wyborach samorządowych 21 października. "Kobiety, dziewczyny – zmieńcie kraj, głosujcie za wolnym samorządem. Weźcie swoje siostry i przyjaciółki, swoje córki, które mają prawa wyborcze, namówcie matki i babcie. Przekonajcie je, że hasło +Twój głos ma znaczenie+ to nie jest pusty slogan, to realna recepta na zmianę" - podkreśliła. "Zabierzcie swoich mężów, braci i synów, bo każdy głos jest ważny, każdy przybliża nas do zwycięstwa. Bo stawka tych wyborów jest wysoka, stawką jest Polska" – zaznaczyła. "Polska ma przyszłość. Wybierzmy ją" – dodała.



Na konwencji Koalicji Obywatelskiej wystąpiła także liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka. Na początku września zarząd Inicjatywy podjął decyzję o podpisaniu porozumienia wyborczego z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej ws. startu do sejmików wojewódzkich.



Nowacka mówiła, że wolne od ideologii samorządy muszą zapewnić respektowanie praw człowieka, praw kobiet, muszą zapewnić łatwo dostępne gabinety ginekologiczne, bez klauzuli sumienia. Ponadto, jak wskazywała, samorządy muszą zapewnić apteki z dostępną "od zaraz" antykoncepcją awaryjną. "Samorządy dzięki nam przywrócą prawo do szczęścia i rodzicielstwa tym, którym PiS, ich ideolodzy, odebrali dofinansowanie in vitro. Tego dopilnuję, żeby nasze samorządy, którymi będzie rządziła Koalicja Obywatelska, żeby in vitro było w każdym samorządzie, dla każdej i każdego potrzebującego" – zapowiedziała Nowacka.



"Samorządy muszą być też przyjazne mniejszościom, muszą pamiętać, że Polska jest różnorodna i wielokulturowa i taką pozostanie, czy to się podoba panu Błaszczakowi i Kaczyńskiemu, czy nie" - dodała liderka Inicjatywy.



"Wierzę w siłę jedności, wierzę w determinację Polek i Polaków w walce o sprawiedliwą, nowoczesną otwartą, solidarną Polskę, dlatego tu jestem. Tylko razem, tylko silni pokonamy zagrożenie samorządności, zagrożenie wolności i prawa, jakimi są dzisiaj rządy PiS, razem pokonamy ich, razem wygramy te wybory" - oświadczyła Nowacka.



Z kolei kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o swojej wizji stolicy. "Warszawa to jest symbol sukcesu, to jest symbol miasta europejskiego otwartego, dynamicznego miasta z którego jesteśmy wszyscy dumni" – oświadczył Trzaskowski.



Podkreślił – nawiązując do swojego hasła wyborczego "Warszawa dla wszystkich" – że nie chce nikogo wykluczać w stolicy. "To jest credo, absolutne credo mojej kampanii, ale również credo kampanii Koalicji Obywatelskiej. Nie będziemy lepiej traktować tych, którzy głosowali na nas, wszystkich będziemy traktować równo" – oświadczył. "W naszych miastach nie będzie tylko miejsca na jedno, i to wam zapowiadam, nie będzie miejsca na faszyzm, rasizm i ksenofobię" - dodał.



Dodał, iż chciałby, żeby Warszawa swoją energią przyciągała ludzi z całej Polski i Europy. "Chciałbym w Warszawę zszyć wszystkie dzielnice, żeby wyglądały tak samo, żeby nie było miejsc lepszych, gorszych, żeby nie było miejsc, w których są lepsze lub gorsze szanse na to, żeby w przyszłości osiągnąć sukces. Warszawa powinna być jedna" - oświadczył.