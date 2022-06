Kobiety w pierwszej lidze biznesu

Przedsiębiorczość nie ma płci. Można jej się nauczyć, podobnie jak kreatywności – mówi w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Olga Sobieraj, niezależna konsultantka marketingowa i biznesowa, od lat zaangażowana w rozwój i wsparcie przedsiębiorczych kobiet.

Czego kobiety oczekują od swojej przyszłej pracy?

Olga Sobieraj: Według badań przeprowadzonych w ramach platformy „Kierunek: kobieta biznesu” młode kobiety od przyszłej pracy oczekują przede wszystkim możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Nie myślą raczej o awansach i wysokim wynagrodzeniu, tylko o tym, by spokojnie przejść przez życie zawodowe. Ankietowane młode kobiety rzadziej niż mężczyźni chcą też zakładać własne firmy – myśli o tym zaledwie 16 proc. studentek, co wydaje mi się szczególnie niepokojące. Podobnie jak to, że znacząco spada udział kobiet prowadzących działalność gospodarczą.

Z czego to może wynikać?

Jednym z powodów jest pandemia, która zatrzymała kobiety w domach, z dziećmi. Wiele biznesów prowadzonych stacjonarnie nie przetrwało kolejnych lockdownów. Obecna sytuacja gospodarcza również utrudnia paniom wykazywanie się przedsiębiorczością i otwarcie własnego biznesu.

Według badań wśród kobiet powyżej 55. i poniżej 24. roku życia aktywność przedsiębiorcza jest minimalna. Z moich doświadczeń wynika, że kobiety potrzebują przede wszystkim wsparcia i motywacji do działania – wtedy wraca wiara we własne możliwości i potencjał Olga Sobieraj niezależna konsultantka marketingowa i biznesowa

Co ma największy wpływ na karierę kobiet?

Najważniejsza jest decyzja - żeby zacząć budować swoją markę osobistą. Powinna to być świadomie podjęta decyzja o tym, że chcę grać w pierwszej lidze biznesu. Oczywiście wpływ ma też wykształcenie – nie tyle jednak dyplomy, ile właściwa postawa, otwartość na wyzwania czy gotowość do podejmowania pojawiających się możliwości. Przede wszystkim jednak zachęcam, aby na każdym etapie rozwoju zawodowego budować sieć kontaktów i znajomości, z których dowiadujemy się o konkursach, wakatach, potencjalnych opcjach do rozwoju.

Dodatkowo ważna jest obecność w życiu kobiet innych przedsiębiorczyń i mentorów. Najlepiej radzą sobie w biznesie panie korzystające z doświadczenia znajomych przedsiębiorczych kobiet, które uczyły je przywództwa, oraz mentorów wzmacniających ich pewność siebie, przyzwolenie na popełnianie błędów czy umiejętność krytycznego myślenia.

Czy do prowadzenia własnego biznesu trzeba mieć konkretne predyspozycje?

Przedsiębiorczość nie ma płci i podobnie jak kreatywności – można się jej nauczyć. Nie trzeba od razu zostać Henrim Matisse’em albo Tamarą Łempicką, ale pewne elementy kreatywności – sposób myślenia, podejście do życia – można sobie przyswoić. Dużo ważniejszą przeszkodą w założeniu biznesu jest nasza postawa, brak wiary w siebie – to kwestie wymagające o wiele większej pracy nad sobą.

Jak – jako mentor i coach – wspiera pani i rozwija kobiety?

Robię to jako konsultant marketingowy i biznesowy oraz na indywidualnych sesjach mentoringowych. Wspieram przedsiębiorców nie tylko w budowaniu strategii, ale również w transformacji zespołów i uwalnianiu w nich energii do działania.

Prowadzę też procesy mentoringowe bezpośrednio z kobietami, gdy szukają swojego miejsca w organizacji, chcą zbudować ścieżkę kariery i awansu, gdy muszą podjąć decyzję związaną ze zmianą drogi zawodowej lub zakończeniem działalności.

Mam przyjemność być mentorką w kilku programach, m.in. „Mój Biznes za granicą” organizowanego w ramach PAIH oraz w programie „Next – Kobiecy biznes wychodzi za granicę” realizowanego przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, do których zgłosiło się wiele przedsiębiorczych i odważnych pań prowadzących biznes od lat.

Jak zachęcić młode kobiety do większej przedsiębiorczości?

Naszą rolą i obowiązkiem, jako bardziej doświadczonych w biznesie koleżanek, jest wzmacnianie i zachęcanie kobiet do większej aktywności. Powinnyśmy im pomagać odkrywać własne potrzeby, silne strony oraz drogi do realizacji marzeń, a następnie wspierać je w odważnym ich realizowaniu, przez budowanie pewności siebie.

Warto na każdym kroku zachęcać kobiety do brania udziału w konkursach, inicjatywach budujących umiejętności interpersonalne, poszerzających horyzonty i budujących sieci kontaktów.

Uważam, że kobiety powinny się wspierać. Dlatego zachęcam panie, aby nie bały się i nie wstydziły prosić o to wsparcie.

Dlaczego zaangażowała się Pani w jedną z największych konferencji startupowych w Europie Środkowo-Wschodniej - Econverse 2022?

To wyjątkowa impreza skierowana do osób w wieku 17-20 lat. Jej celem jest rozwój przedsiębiorczości wśród uczestników, a także stworzenie przestrzeni do nawiązania znajomości z rówieśnikami oraz topowymi mentorami ze świata biznesu. Młodzi ludzie mają dużo pomysłów, są bardzo kreatywni, potrzebują tylko miejsca, gdzie mogą się spotkać, wymienić pomysłami i wspólnie się zainspirować. Takim miejscem będzie Econverse 2022.

Z badań Fundacji Edukacyjnej Perspektywy dotyczących startupów wynika, że tylko 38 proc. kobiet angażuje się w działalność startupów, podczas gdy udział mężczyzn wynosi 62 proc. Świat startupów jest więc zmaskulinizowany. W przypadku Econverse 2022 na 100 miejsc obecnie jest obecnie 250 zgłoszeń, z czego 70 proc. to młode kobiety. Dlatego m.in. tak szeroko zaangażowałam się w tę inicjatywę – by pomóc młodym przedsiębiorczyniom nabrać wiatru w żagle. Tym samym chciałabym zaprosić wszystkich do aktywnego wspierania podobnych inicjatyw oraz kobiet w naszym otoczeniu.

Olga Sobieraj Olga Sobieraj od wielu lat wspiera przedsiębiorczość w Polsce, jest szczególnie zaangażowana w rozwój przedsiębiorczych kobiet. Zaczynała od założenia własnej agencji promocyjnej na 3. roku studiów w Szkole Głównej Handlowej, zarządzała międzynarodową Agencją Marketingową Ogilvy w Polsce oraz przewodziła działom marketingu firm Unii Europejskiej i Rosji. Obecnie jest niezależnym konsultantem marketingowym i biznesowym pracującym dla korporacji i startupów oraz certyfikowanym biznesowym mentorem i coachem oraz wykładowcą MBA. Olga Sobieraj objęła patronat nad konferencją Econverse 2022 jako Anioł Biznesu 2021. W ramach tej konferencji jest jurorem, mentorem i prelegentem. Econverse to impreza skierowana do osób w wieku 17-20 lat. Odbędzie się w postaci hackathonu - uczestnicy wypracują rozwiązania problemów w 10 sektorach, takich jak klimat, edukacja oraz sztuczna inteligencja.