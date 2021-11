Kolejne rekordy na Wall Street

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 0,4 proc. i po raz pierwszy w historii kończyła sesję wartością ponad 36 tys. pkt., spełniając prognozę zawartą w tytule głośnej książki z 1999 roku. S&P500 również poprawił rekord z poniedziałku o 0,4 proc., a Nasdaq zwiększył swoje historyczne maksimum o 0,3 proc. Rekordową wartość osiągnęła we wtorek także średnia transportowa Dow Jones, która rosła na zamknięciu o prawie 7 proc.

Rekordy na zamknięciu w poniedziałek ani środowe rozstrzygniecie Fed w sprawie redukcji zakupów obligacji nie spowodowały wycofania się popytu. Uwaga inwestorów skupiona jest głównie na wynikach kwartalnych spółek. Po publikacji raportów przez prawie dwie trzecie wchodzących w skład S&P500 widać, że są one wyraźnie lepsze niż oczekiwano. Spółki są nagradzane za to wzrostem cen akcji. We wtorek tak było w przypadku m.in. trzech najbardziej drożejących składników S&P500: Arista Networks (20 proc.), producenta urządzeń stosowanych w centrach danych, Under Armor (16 proc.), producenta odzieży oraz giganta chemicznego Dupont (8,8 proc.). Średnią transportową Dow Jones pchnął w górę szalony wzrost kursu Avis Budget (108 proc.), najmocniej drożejącej spółki z Nasdaq. Stało się to po tym jak jeden z menedżerów wypożyczalni aut powiedział, że chce ona odegrać dużą rolę w rozpowszechnieniu w USA aut elektrycznych. Niektórzy przekonywali jednak, że to kolejny przykład zmawiania się przez spekulantów z forów inwestycyjnych. Wskazywali na zaskakująco częste w ostatnim czasie pojawianie się nazwy spółki na WallStreetBets czy Stocktwits.